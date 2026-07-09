Η Μπύρα ΚΕΟ ανανεώνει τη συνεργασία της με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Κύπρου

Πιστή στις αξίες της προσφοράς και της διαχρονικής στήριξης προς την κυπριακή κοινωνία, η Μπύρα ΚΕΟ ανακοινώνει με ιδιαίτερη περηφάνια την ανανέωση της συνεργασίας της με την ΚΟΠ προς την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Κύπρου, η οποία συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια συνεχούς και επιτυχημένης πορείας.

Για την ΚΕΟ, η απόφαση για ανανέωση της χορηγίας ήταν αυτονόητη. Τι θα μπορούσε άλλωστε να εκφράσει καλύτερα τον χαρακτήρα, την παράδοση και τις αξίες της εταιρείας από την ίδια την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου; Πρόκειται για δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες με την Κύπρο και τους ανθρώπους της. Για την ΚΕΟ, η στήριξη της Εθνικής Ομάδας αποτελεί έμπρακτη υποστήριξη προς το υπέρτατο των αθλημάτων, στην ανώτατη εκπροσώπησή του.

Η Εθνική Ομάδα εκφράζει τα αισθήματα, τις προσδοκίες και την υπερηφάνεια όλων των Κυπρίων. Είναι «η ομάδα που μας ενώνει» και μας εκπροσωπεί όλους εντός και εκτός γηπέδων. Όραμα της ΚΕΟ είναι, η Εθνική μας να συνεχίσει να αγωνίζεται με ήθος, αξιοπρέπεια και σεβασμό στις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι», αξίες που προσδίδουν κύρος και ανάστημα στη μικρή μας πατρίδα διεθνώς.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, το λογότυπο της Εθνικής Ομάδας θα συνεχίσει να προβάλλεται στις συσκευασίες της Μπύρας ΚΕΟ, μεταφέροντας το μήνυμα στήριξης του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος σε χιλιάδες καταναλωτές. Παράλληλα, η ΚΕΟ θα πραγματοποιήσει σειρά προωθητικών ενεργειών για τους φιλάθλους, με διαγωνισμούς και δώρα, με προσκλήσεις για ποδοσφαιρικούς αγώνες και ειδικές εκδηλώσεις που στόχο έχουν να φέρουν ακόμη περισσότερους φιλάθλους κοντά στην Εθνική μας.

Η μπύρα ΚΕΟ εύχεται στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Κύπρου κάθε επιτυχία στις επερχόμενες διεθνείς της υποχρεώσεις και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται περήφανα στο πλευρό της, σε κάθε αγώνα και σε κάθε προσπάθεια.

Μπύρα ΚΕΟ. Υπερήφανος Υποστηρικτής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Κύπρου.