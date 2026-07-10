Η επίσκεψη του Πρέσβη της Ολλανδίας αναδεικνύει τη διεθνή σημασία των ανασκαφών στις Παλλούρες Χλώρακας

Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέας Κυριακού, χαιρέτισε την επίσκεψη του Πρέσβη της Ολλανδίας στην Κύπρο, κ. Willem Wouter Plomp, στον αρχαιολογικό χώρο «Παλλούρες» στη Χλώρακα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το ερευνητικό πρόγραμμα της ολλανδικής αρχαιολογικής αποστολής του Πανεπιστημίου Leiden.

Όπως ανέφερε ο κ. Κυριακού, η παρουσία του Ολλανδού Πρέσβη επιβεβαιώνει το διεθνές ενδιαφέρον που συγκεντρώνει η σημαντική αυτή αρχαιολογική έρευνα, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Χλώρακας και της Κύπρου γενικότερα. Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Plomp ενημερώθηκε από τους υπεύθυνους της αποστολής για την πρόοδο των ανασκαφών και τα ευρήματα που έρχονται στο φως, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για την προϊστορική περίοδο του νησιού.

Ο κ. Κυριακού εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την ολλανδική αρχαιολογική αποστολή και το Πανεπιστήμιο Leiden για το επιστημονικό έργο που επιτελούν στη Χλώρακα, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία με διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα ενισχύει την προβολή της κοινότητας και αναδεικνύει τη σημασία της προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Όμιλος Χλώρακας θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στη διαφύλαξη, μελέτη και ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας του τόπου.