Από την Πάφο στην Ιταλία: Η Κωνσταντίνα Μαύρου δημιουργεί έναν εκδοτικό οίκο χωρίς αποκλεισμούς

Από τα Κονιά της Πάφου στην Ιταλία, η Κωνσταντίνα Μαύρου έχει χαράξει μια ξεχωριστή πορεία στον χώρο της παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, με επίκεντρο τη μετάφραση, τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα.

Εδώ και 25 χρόνια ζει και εργάζεται στην Ιταλία, όπου ίδρυσε τον εκδοτικό οίκο ΝΟΣΜΑ (Νέοι Ορίζοντες Σκέψης και Μαθησιακής Ανάπτυξης), προωθώντας βιβλία που απευθύνονται σε όλους τους αναγνώστες, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς την αναπαραγωγή στερεοτύπων φύλου.

Ως μεταφράστρια παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, η Κωνσταντίνα Μαύρου έχει θέσει ως στόχο να δημιουργήσει γέφυρες ανάμεσα στην ελληνόφωνη και την ιταλική εκδοτική παραγωγή.

Παράλληλα, συνεργάζεται με εκδότες και πολιτιστικούς οργανισμούς της Ελλάδας, της Κύπρου συμπεριλαμβανομένου του IBBY Κύπρου και της Ιταλίας, στηρίζοντας μεταφραστικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες που απευθύνονται στα παιδιά και τους νέους.

Κεντρική φιλοσοφία του εκδοτικού οίκου αποτελεί η πεποίθηση ότι το παιδικό βιβλίο πρέπει να είναι προσβάσιμο σε κάθε παιδί.

Για τον λόγο αυτό, οι εκδόσεις ΝΟΣΜΑ επενδύουν σε καινοτόμες μορφές ανάγνωσης, όπως βιβλία με σύμβολα για άτομα με επικοινωνιακές δυσκολίες, ηχητικές εκδόσεις (audiobooks) με παιδικές φωνές, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό στη νοηματική γλώσσα.

Όπως επισημαίνει η ίδια, η παραγωγή τέτοιων εκδόσεων είναι ιδιαίτερα απαιτητική και κοστοβόρα.

Ωστόσο, πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή που υπηρετεί το όραμά της για μια λογοτεχνία που σέβεται τη διαφορετικότητα και προσφέρει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση και τη φαντασία.

Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες ελληνικές εκδόσεις της ΝΟΣΜΑ ξεχωρίζει το βιβλίο «Το γυμνό δεν είν' κακό» της Βρετανίδας δημιουργού Rosie Haine, το οποίο προσεγγίζει με ευαισθησία την αποδοχή του σώματος και την αυτοεκτίμηση, μέσα από τρυφερές υδατογραφίες και έναν λόγο απαλλαγμένο από προκαταλήψεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το βιβλίο «Η ιστορία της Ζιλί που είχε σκιά αγοριού» του Christian Bruel, ένα έργο που γράφτηκε πριν από πέντε δεκαετίες αλλά παραμένει επίκαιρο, καθώς πραγματεύεται την προσωπική ταυτότητα, την αποδοχή του εαυτού και την απελευθέρωση από τα κοινωνικά στερεότυπα.

Με έδρα την Ιταλία αλλά με σταθερούς δεσμούς με την Κύπρο, η Κωνσταντίνα Μαύρου συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η λογοτεχνία μπορεί να αποτελέσει γέφυρα πολιτισμών και εργαλείο κοινωνικής ένταξης, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για μικρούς και μεγάλους αναγνώστες.