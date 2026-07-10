Βρετανία: Νεκρή στο σπίτι της η πρώην υπουργός Αν Γουίντεκομπ – Έρευνα για ανθρωποκτονία από τις Αρχές

Νεκρή μέσα στην κατοικία της στο Ντάρτμουρ εντοπίστηκε η 78χρονη πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής του Ηνωμένου Βασιλείου, Αν Γουίντεκομπ, με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα για ανθρωποκτονία.

Οι αστυνομικές αρχές του Ντέβον και της Κορνουάλης έσπευσαν στο σημείο το μεσημέρι της Πέμπτης, όπου βρήκαν τη Γουίντεκομπ χωρίς τις αισθήσεις της και με σοβαρά τραύματα στο σώμα της.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, ωστόσο εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι αναζητεί έναν λευκό άνδρα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση.

Η Αν Γουίντεκομπ υπηρέτησε ως βουλευτής στη Βουλή των Κοινοτήτων από το 1987 έως το 2010 και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του πρώην πρωθυπουργού Τζον Μέιτζορ ανέλαβε καθήκοντα σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις.

Σύμφωνα με το BBC, μία ημέρα πριν από τον θάνατό της είχε εμφανιστεί στην πλατφόρμα του Talk TV, όπου σχολίασε τις πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, με αναφορές στο κόμμα Reform UK και τον ηγέτη του, Νάιτζελ Φάρατζ.

Η Γουίντεκομπ ήταν γνωστή για τη στήριξή της στο Brexit. Το 2019 εξελέγη ευρωβουλευτής με το Brexit Party του Νάιτζελ Φάρατζ, ενώ το 2023 εντάχθηκε εκ νέου στο κόμμα, το οποίο είχε πλέον μετονομαστεί σε Reform UK, αναλαμβάνοντας ρόλο εκπροσώπου σε θέματα μετανάστευσης και δικαιοσύνης.