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Καταγγελία ΠΟΓΟ για ψηφιακή παρενόχληση γυναικών – Ζητά άμεση διερεύνηση από τις αρχές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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ΠΟΓΟ: «Δεν θα σιωπούμε απέναντι στον σεξισμό και την έμφυλη βία στο διαδίκτυο»

Το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ προχώρησε σήμερα σε επίσημη καταγγελία προς τις αρμόδιες αρχές για περιστατικό διαδικτυακής έμφυλης βίας και αναπαραγωγής σεξιστικού περιεχομένου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανακοίνωση του το ΠΟΓΟ υπογραμμίζει ότι «η στοχοποίηση, η διαπόμπευση, η αντικειμενοποίηση και η διαδικτυακή παρενόχληση γυναικών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μια ακόμη πτυχή της καθημερινότητας στο διαδίκτυο. Είναι μορφές έμφυλης βίας που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των γυναικών, ενισχύουν τον μισογυνισμό και καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία».

Ως ΠΟΓΟ θεωρούν ότι τέτοια φαινόμενα πρέπει να διερευνώνται άμεσα και αποτελεσματικά, καθώς η προστασία των γυναικών από κάθε μορφή ψηφιακής βίας και κακοποίησης αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας, των αρμόδιων αρχών και των ίδιων των πλατφορμών.

«Δεν θα σιωπούμε απέναντι στον σεξισμό και την έμφυλη βία, όπου κι αν εκδηλώνονται. Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε κάθε θεσμικό μέσο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των γυναικών», αναφέρει η ανακοίνωση καταληκτικά.

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