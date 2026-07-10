Έρχιουρμαν και Γιλμάζ επιβεβαιώνουν κοινή γραμμή στο Κυπριακό – Προχωρά ο αγωγός φυσικού αερίου από την Τουρκία

Τον στενό συντονισμό τους στο Κυπριακό επιβεβαίωσαν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν και ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ, κατά τη συνάντησή τους στα κατεχόμενα, ενώ παράλληλα υπογράφηκε «μνημόνιο» για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «προεδρίας», ο κ. Έρχιουρμαν δέχθηκε τον κ. Γιλμάζ και την αντιπροσωπεία που τον συνόδευε, ενώ μετά τη διευρυμένη συνάντηση οι δύο άνδρες είχαν κατ’ ιδίαν συνομιλία.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε ότι συζητήθηκαν κατά προτεραιότητα οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία διεξάγεται σε συνεννόηση με την Τουρκία. Παρέπεμψε και στην προηγούμενη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πριν από το Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας, λέγοντας ότι επιβεβαιώθηκε εκ νέου ο μεταξύ τους συντονισμός.

«Είχαμε πει ότι θα διεξάγουμε αυτή τη διαδικασία πάντοτε σε διαβούλευση. Συνεχίζουμε με εντατικές διαβουλεύσεις», δήλωσε ο κ. Έρχιουρμαν, προσθέτοντας ότι οι επαφές θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή.

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης το περιουσιακό, οι δυνατότητες συμμετοχής Τουρκοκυπρίων αθλητών σε διεθνείς διοργανώσεις και η ενεργειακή συνεργασία. Ο κ. Έρχιουρμαν χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την πρωτοβουλία για το φυσικό αέριο, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να αποτελέσει πηγή ενεργειακής ασφάλειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Από την πλευρά του, ο κ. Γιλμάζ ανέφερε ότι η Άγκυρα και η τουρκοκυπριακή ηγεσία κινούνται σε «πολύ στενή διαβούλευση και συντονισμό» σε στρατηγικά και διεθνή ζητήματα. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, επανέλαβε την τουρκική θέση περί λύσης στη βάση της «κυριαρχικής ισότητας», ενώ διαβεβαίωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει οικονομικά την τουρκοκυπριακή κοινότητα και τα έργα που περιλαμβάνονται στη συμφωνία οικονομικής και δημοσιονομικής συνεργασίας του 2026.

Σε μια άλλη παράλληλη εξέλιξη, ο Τζεβντέτ Γιλμάζ και ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ υπέγραψαν «μνημόνιο» για την έναρξη των εργασιών κατασκευής υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων.

Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι το σχέδιο προβλέπει αγωγό συνολικού μήκους περίπου 101 χιλιομέτρων, από τα οποία τα 97 θα βρίσκονται στη θάλασσα και τα τέσσερα στην ξηρά. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα κατασκευαστούν δύο αγωγοί διαμέτρου 22 ιντσών, οι οποίοι θα ξεκινούν από την Αναμούρ και θα καταλήγουν σε ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στην κατεχόμενη επαρχία Κερύνειας.

Ο αγωγός σχεδιάζεται ως αμφίδρομος, ώστε να μπορεί να μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία προς την Κύπρο και, σε μεταγενέστερο στάδιο, ενδεχόμενες ποσότητες φυσικού αερίου από την περιοχή προς την Τουρκία και την Ευρώπη. Σε πρώτη φάση, το φυσικό αέριο προορίζεται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο κ. Μπαϊρακτάρ υποστήριξε ότι το έργο θα ενισχύσει την επάρκεια ηλεκτρισμού, θα μειώσει την εξάρτηση από υγρά καύσιμα και θα διευκολύνει την ηλεκτροκίνηση. Υπενθύμισε επίσης ότι η Τουρκία εγκατέστησε επτά κινητές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στα κατεχόμενα και προμηθεύει καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρισμού κατά την τελευταία πενταετία.

Ο κ. Ουστέλ έθεσε ως στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός δύο ετών, υποστηρίζοντας ότι το φυσικό αέριο θα μειώσει το κόστος ηλεκτροπαραγωγής και θα ενισχύσει τη βιομηχανία, τον τουρισμό και τη γεωργία. Αναφέρθηκε παράλληλα στο σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με καλώδιο, ισχυριζόμενος ότι οι σχετικές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, αλλά απαιτείται έγκριση του ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών ENTSO-E.

Στην ομιλία του, ο κ. Γιλμάζ χαρακτήρισε τον αγωγό «ιστορικό σημείο καμπής», αναφέροντας ότι η τουρκική χρηματοδοτική στήριξη προς τον ενεργειακό τομέα των κατεχομένων ξεπέρασε τα οκτώ δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες την τελευταία πενταετία, ενώ για το 2026 διατέθηκαν επιπλέον 560 εκατομμύρια λίρες.

Παρουσίασε ακόμη συνοπτικά έργα που χρηματοδοτεί η Τουρκία στα κατεχόμενα, μεταξύ των οποίων η μεταφορά 330 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, αρδευτικά έργα στη Μόρφου, οδικό δίκτυο άνω των 850 χιλιομέτρων, το νέο «νοσοκομείο» στην κατεχόμενη Λευκωσία και η αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιών με δίκτυο οπτικών ινών.

ΚΥΠΕ