Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κόσμος

Σε κλοιό καύσωνα η Γαλλία με θερμοκρασίες έως 40°C – Ενεργοποιείται σχέδιο έκτακτης ανάγκης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Καύσωνας και πύρινα μέτωπα δοκιμάζουν τη Γαλλία – Ανοίγουν κέντρα ψύξης

Συνθήκες καύσωνα εξακολουθούν να επικρατούν στη Γαλλία, κυρίως στις βόρειες και δυτικές περιοχές της χώρας, όπου σύμφωνα με την γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν τους 40°C, με κίνδυνο σοβαρών καταιγίδων στη συνέχεια.

Η ακραία ζέστη θα εξαπλωθεί περαιτέρω το Σάββατο και η Κυβερνητική Εκπρόσωπος Μόντι Μπρεζεόν ανακοίνωσε ότι ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για «ακραία ζέστη» θα εφαρμοστεί «από σήμερα». Το σχέδιο περιλαμβάνει το άνοιγμα «κέντρων προστασίας και κέντρων ψύξης» για «ευάλωτα άτομα», ιδίως τους ηλικιωμένους.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές,υπό έλεγχο βρίσκεται πλέον μία από τις «μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία του νομού Ιντρ», η οποία έχει κάψει 900 εκτάρια βλάστησης, ενώ η πυρκαγιά στα ανατολικά Πυρηναία βρίσκεται κοντά στο να τεθεί υπό έλεγχο.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΟΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα