Οι Πρόσκοποι Πάφου στο πλευρό της εθελοντικής προσφοράς για νέους δότες μυελού των οστών

Η Επαρχιακή Εφορεία Προσκόπων Πάφου συμμετείχε ενεργά στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Γεροσκήπου, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος για εθελοντική υποστήριξη της δράσης εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών μέσω της συλλογής δείγματος σάλιου.

Με την παρουσία και τη συμβολή τους, οι Πρόσκοποι συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή της δράσης, στηρίζοντας μια σημαντική πρωτοβουλία που προάγει την εθελοντική προσφορά και δίνει ελπίδα σε συνανθρώπους που έχουν ανάγκη από μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Η συμμετοχή της Επαρχιακής Εφορείας Προσκόπων Πάφου επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δέσμευση να βρίσκεται δίπλα στην τοπική κοινωνία, στηρίζοντας δράσεις με κοινωνικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα.

Οι Πρόσκοποι εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στον Δήμο Γεροσκήπου για την επιτυχημένη διοργάνωση της εκδήλωσης, καθώς και στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα για το πολύτιμο έργο που επιτελεί, δηλώνοντας πως θα συνεχίσουν να στηρίζουν κάθε πρωτοβουλία που χαρίζει ελπίδα και ζωή.