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Πολιτική Άμυνα: Θα ηχήσουν οι σειρήνες στις 15 και 20 Ιουλίου για τις μαύρες επετείους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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@shutterstock

Στις 15 Ιουλίου οι σειρήνες θα ηχήσουν στις 8:20 το πρωί, την ώρα κατά την οποία εκδηλώθηκε το πραξικόπημα του 1974.

Οι σειρήνες θα ηχήσουν σε όλες τις πόλεις στις 15 και 20 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας, στις 15 Ιουλίου οι σειρήνες θα ηχήσουν στις 8:20 το πρωί, την ώρα κατά την οποία εκδηλώθηκε το πραξικόπημα του 1974.

Στις 20 Ιουλίου οι σειρήνες θα ηχήσουν στις 5:30 το πρωί, την ώρα που άρχισε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Και στις δύο περιπτώσεις θα μεταδοθεί το σύνθημα έναρξης συναγερμού.

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ΠραξικόπημαΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

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