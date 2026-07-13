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«Ένοχος»: Νέο βιβλίο φωτίζει τον ρόλο Κίσινγκερ, Ιωαννίδη και CIA στην τραγωδία του 1974

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η επιστολή Νίξον που δεν παραδόθηκε και ο ρόλος της CIA το 1974 – Το νέο βιβλίο Βενιζέλου και Ιγνατίου

Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Ένοχος - Η εντολή του Κίσινγκερ, η εκτέλεση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων το 1974» (Λευκωσία 2026), των Κώστα Βενιζέλου και Μιχάλη Ιγνατίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Εκδόσεων Ρίζες, «το βιβλίο αποτελεί την επικαιροποιημένη έκδοση των αρχείων του Κίσινγκερ, τα οποία έφεραν στο φως για πρώτη φορά οι συγγραφείς πριν από 20 και πλέον χρόνια, και επανεξετάζει τον ρόλο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην πορεία προς το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, μέσα από νέα στοιχεία, όπως την αφήγηση του Αμερικανού διπλωμάτη Τζέιμς Σπέιν, δεύτερου τη τάξει στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα το καλοκαίρι του 1974».

Σημειώνεται ότι την 19η Ιουλίου, παραμονή της εισβολής, ο Τζέιμς Σπέιν και ο Πρέσβης Γουίλιαμ Μακόμπερ ήταν εντεταλμένοι να παραδώσουν στον Τούρκο Πρωθυπουργό, Μπουλέντ Ετζεβίτ, επείγουσα επιστολή του Προέδρου Νίξον. «Η επιστολή αυτή δεν παραδόθηκε ποτέ. Τι περιείχε η επιστολή; Γιατί δεν παραδόθηκε και ποιος σταμάτησε τους διπλωμάτες να μην υλοποιήσουν τις προεδρικές εντολές; Οι απαντήσεις σε όλα αυτά δίνονται από τους συγγραφείς», προστίθεται.

Εξετάζεται, επίσης, ο ρόλος του Ελληνοαμερικανού πράκτορα της CIA, Γκας Λάσκαρη Αβρακώτου, ο οποίος διατηρούσε το κανάλι επικοινωνίας της αμερικανικής μυστικής υπηρεσίας με τον Δημήτριο Ιωαννίδη. «Στη βάση των συνομιλιών του Μιχάλη Ιγνατίου με πρώην πράκτορες της CIA, οι συγγραφείς καταλήγουν σε τελικά συμπεράσματα για τον ρόλο του Αβρακώτου, ο οποίος επηρέαζε απόλυτα τον τότε ισχυρό άνδρα της Χούντας των Αθηνών, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στηριζόμενο σε αρχειακό υλικό και μαρτυρίες, το νέο βιβλίο των Βενιζέλου και Ιγνατίου δεν αφηγείται απλώς τι συνέβη τις τραγικές μέρες του καλοκαιριού του 1974, αλλά επιχειρεί να απαντήσει στο γιατί, φωτίζοντας τη διαδρομή των αποφάσεων που από την Ουάσινγκτον, μέσω Αθήνας και Άγκυρας, καθόρισαν την τύχη της Κύπρου.

Το βιβλίο κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία της Κύπρου και της Ελλάδας από τις 10 Ιουλίου. Είναι, επίσης, διαθέσιμο για παραγγελία και αποστολή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα των Εκδόσεων Ρίζες www.rizesbooks.com

ΚΥΠΕ

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