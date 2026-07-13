Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 41 λεπτά

Νέα πολεμική κλιμάκωση: Σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν – Η Τεχεράνη απαντά με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις (βίντεο)
| Κόσμος

Διχασμένη η ΕΕ για τις νέες κυρώσεις στη Ρωσία – Εμπόδιο το ρωσικό LNG

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Χωρίς συμφωνία το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας – Στο τραπέζι 250 νέες καταχωρίσεις

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία για το ευρύ 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ωστόσο σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενδέχεται να εγκρίνουν τη Δευτέρα την προσθήκη ακόμη 250 προσώπων και οντοτήτων στον ευρωπαϊκό κατάλογο κυρώσεων, όπως δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας.

«Ελπίζουμε ότι θα επιτευχθεί συμφωνία για 250 νέες καταχωρίσεις. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό που έχουμε εγκρίνει μέχρι σήμερα», ανέφερε η κ. Κάλας, προσερχόμενη στη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι για το 21ο πακέτο κυρώσεων εξακολουθούν να υπάρχουν ανοικτά ζητήματα και διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση σχετικά με την προτεινόμενη απαγόρευση παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών, καθώς και για την αυστηροποίηση των περιορισμών στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

«Θέλω να δω κατά πόσο είμαστε πραγματικά σοβαροί. Δεν μπορούμε να θέτουμε τα οικονομικά συμφέροντα πάνω από τα συμφέροντα ασφάλειας. Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη τάση», ανέφερε στους δημοσιογράφους.

Tags

ΔΙΕΘΝΗΕΥΡΩΠΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα