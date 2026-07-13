Διχασμένη η ΕΕ για τις νέες κυρώσεις στη Ρωσία – Εμπόδιο το ρωσικό LNG

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία για το ευρύ 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ωστόσο σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενδέχεται να εγκρίνουν τη Δευτέρα την προσθήκη ακόμη 250 προσώπων και οντοτήτων στον ευρωπαϊκό κατάλογο κυρώσεων, όπως δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας.

«Ελπίζουμε ότι θα επιτευχθεί συμφωνία για 250 νέες καταχωρίσεις. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό που έχουμε εγκρίνει μέχρι σήμερα», ανέφερε η κ. Κάλας, προσερχόμενη στη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι για το 21ο πακέτο κυρώσεων εξακολουθούν να υπάρχουν ανοικτά ζητήματα και διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση σχετικά με την προτεινόμενη απαγόρευση παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών, καθώς και για την αυστηροποίηση των περιορισμών στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

«Θέλω να δω κατά πόσο είμαστε πραγματικά σοβαροί. Δεν μπορούμε να θέτουμε τα οικονομικά συμφέροντα πάνω από τα συμφέροντα ασφάλειας. Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη τάση», ανέφερε στους δημοσιογράφους.