Κατεχόμενα: Ενοχλημένος ο Ουστέλ από τα παράπονα Κόμπου στις Βρυξέλλες για το φυσικό αέριο

Αντί να παραπονιέται για το «μνημόνιο συνεργασίας» για την προμήθεια φυσικού αερίου ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ κάλεσε την ε/κ πλευρά να συνεργαστεί σε έργα ύδρευσης, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε γραπτή του δήλωση και σχολιάζοντας την είδηση ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος θα πάει στις Βρυξέλλες και θα υποβάλει παράπονο για το πρόσφατο μνημόνιο, ο κ. Ουστέλ πρόσθεσε ότι η ενόχληση της ε/κ πλευράς ήταν αναμενόμενη αλλά επέκρινε τον χαρακτηρισμό της ως παράνομη από τους Ε/κ.

«Μας αρέσει που το μνημόνιο συνεννόησης για την προμήθεια φυσικού αερίου στην τδβκ, το οποίο υπογράψαμε μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, έχει ενοχλήσει την ελληνοκυπριακή πλευρά. Αυτό ήταν επίσης αναμενόμενο από τη νοοτροπία που επιβάλλει απάνθρωπα εμπάργκο και απομόνωση στον τουρκοκυπριακό λαό, ότι θα παραπονιόταν ακόμη και για την ίδια μας την αναπνοή αν μπορούσε», όπως ισχυρίστηκε.

Ό,τι και να κάνουν, είπε, δεν εξαφανιστήκαμε και δεν θα εξαφανιστούμε ποτέ, μόνο και μόνο επειδή λένε "δεν υπάρχετε"».

Η ε/κ ηγεσία, συνέχισε, πρέπει να αποδεχτεί την ύπαρξη του τ/κ «λαού» στο νησί και τις υπογραφές των «νόμιμων εκπροσώπων» του, προσθέτοντας ότι η «τδβκ θα συνεχίσει να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες».

«Σταματήστε να παραπονιέστε, ελάτε να επωφεληθείτε από αυτές τις ευκαιρίες μόνοι σας. Μην αφήνετε τον λαό σας να περιμένει με όνειρα που δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ στο μέλλον».

Η «νότια Κύπρος», όπως αναφέρθηκε στην Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στους τομείς του νερού και της ενέργειας, κι εξέφρασε την ετοιμότητα της τ/κ πλευράς να μοιραστεί αυτούς τους πόρους και να συνεργαστεί.

Υπενθυμίζοντας την έκκληση παλαιότερα του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για κοινή χρήση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας με την «νότια Κύπρο», ο κ. Ουστελ είπε ότι και η δική του έκκληση είναι προς την ίδια κατεύθυνση και κάλεσε την ε/κ πλευρά να επωφεληθεί από έργα στους τομείς του νερού και της ενέργειας.

«Απευθύνουμε έκκληση στη Νότια Κύπρο από εδώ. Όταν είσατε χωρίς νερό, μπορούμε να σας δώσουμε νερό. όταν τελειώσει το ηλεκτρικό σας ρεύμα, μπορούμε επίσης να σας δώσουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Ειλικρινά, είμαστε λυπημένοι. Φέρνουν νερό με βυτιοφόρα, πίνουν σκουριασμένο νερό. Θα έπρεπε να πίνουν το καθαρό νερό του Αναμούρ. Ας γνωρίζουν ότι ο τουρκοκυπριακός λαός θα είναι το λαμπερό αστέρι του νησιού με νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο. Καμία άρνηση, καμία απειλή και καμία εκστρατεία δυσφήμισης δεν θα αλλάξει ή δεν θα αποτρέψει αυτή την πραγματικότητα» ισχυρίστηκε ο κ. Ουστέλ.

ΚΥΠΕ