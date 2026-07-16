Πρόταση Παύλου Λεριού για Υπηρεσία Συλλογής ογκωδών αντικειμένων στον Δήμο Πάφο

Τη δημιουργία Υπηρεσίας Συλλογής Ογκωδών Αντικειμένων στον Δήμο Πάφου εισηγείται ο δημοτικό σύμβουλο του ΑΚΕΛ Παύλο Λεριό, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, την ενίσχυση της καθαριότητας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι δημότες θα μπορούν να επικοινωνούν με τον Δήμο για την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων, όπως παλιά έπιπλα και μεγάλες οικιακές συσκευές, μέσω ειδικής υπηρεσίας και συνεργείου που θα αναλαμβάνει την παραλαβή τους από τον χώρο του πολίτη και τη μεταφορά τους στα προβλεπόμενα σημεία διαχείρισης, όπως τα Πράσινα Σημεία.

Ο κ. Λεριός επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα συμβάλει στην αποτροπή της ανεξέλεγκτης απόρριψης ογκωδών αποβλήτων σε δημόσιους χώρους, θα ενισχύσει την ανακύκλωση και θα προστατεύσει το περιβάλλον, προσφέροντας παράλληλα μια ουσιαστική υπηρεσία προς τους δημότες.

Όπως αναφέρει, στόχος είναι η δημιουργία ενός Δήμου που βρίσκεται δίπλα στον πολίτη, παρέχοντας πρακτικές λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν την Πάφο καθαρή, λειτουργική και πρότυπο στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης για ολόκληρη την Κύπρο.

Η πρόταση αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου, με την προσδοκία ότι θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα για την αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής στην Πάφο.