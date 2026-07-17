Σε επιφυλακή ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς λόγω υψηλών θερμοκρασιών,έκκληση για πρόληψη πυρκαγιών

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς απευθύνει έκκληση προς τους δημότες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή τις επόμενες ημέρες, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή και αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, όπως η χρήση εργαλείων ή εξοπλισμού που παράγουν σπινθήρες, καθώς και το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή άλλων υπολειμμάτων.

Παράλληλα, ζητείται από τους δημότες να βρίσκονται σε εγρήγορση και, σε περίπτωση που παρατηρήσουν ύποπτες κινήσεις σε αγροτικούς δρόμους ή δασικές περιοχές, να καταγράφουν τους αριθμούς εγγραφής των οχημάτων και να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία στο τηλέφωνο 26806280 ή τον Δήμο.

Ο Δήμος υπενθυμίζει επίσης ότι σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φωτιάς, οι πολίτες θα πρέπει να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, το Τμήμα Δασών στο 1407 ή τον Δήμο.

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού μας περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας», τονίζεται στην ανακοίνωση, με τις τοπικές αρχές να ευχαριστούν τους πολίτες για τη συνεργασία και την κατανόησή τους στην κοινή προσπάθεια πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών.