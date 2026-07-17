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«Έπηξαν» οι δρόμοι στον Άγιο Τύχωνα λόγω τροχαίου στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου

Δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων μετά από οδική σύγκρουση – Συστάσεις της Αστυνομίας προς τους οδηγούς για χαμηλές ταχύτητες και τήρηση αποστάσεων ασφαλείας.

Πυκνή τροχαία κίνηση παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, στο ύψος του Αγίου Τύχωνα, έπειτα από οδική σύγκρουση που σημειώθηκε λίγο νωρίτερα.

Η Αστυνομία ενημέρωσε τους οδηγούς ότι η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με δυσκολία, λόγω του τροχαίου, και καλεί το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή.

Παράλληλα, προτρέπει τους διερχόμενους οδηγούς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας.

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