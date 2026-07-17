Σύλληψη υπόπτου για υπόθεση εντοπισμού 3 κιλών κάνναβης το 2024, εκδόθηκε από Ρουμανία

Συνελήφθη τα ξημερώματα 29χρονος, ο οποίος καταζητείτο για υπόθεση κατοχής πέραν των τριών κιλών κάνναβης με σκοπό την προμήθεια, που εντοπίστηκε στη Λάρνακα τον Φεβρουάριο του 2024. Ο ύποπτος εντοπίστηκε στη Ρουμανία, εκδόθηκε στην Κύπρο και τέθηκε υπό εξαήμερη κράτηση, ενώ για την ίδια υπόθεση τρία ακόμη πρόσωπα έχουν ήδη καταδικαστεί και εκτίουν ποινές φυλάκισης.

Συγκεκριμένα σε αστυνομική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η σύλληψη του 29χρονου έγινε τα ξημερώματα.

«Ο 29χρονος εντοπίστηκε στη Ρουμανία, όπου συνελήφθη από την Αστυνομία της χώρας δυνάμει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Αφού ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, εκδόθηκε στην Κύπρο, όπου αφίχθηκε τα ξημερώματα σήμερα και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος», προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρωί της Παρασκευής οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα εξαήμερης κράτησης.

Σημειώνεται ότι η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε την 1η Φεβρουαρίου 2024, όταν με επεισοδιακό τρόπο μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν όχημα για έλεγχο, στη Λάρνακα. Εντός του οχήματος είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους τριών κιλών και 220 γραμμαρίων.

Σχετικά με την υπόθεση είχαν συλληφθεί άλλα τρία πρόσωπα ηλικίας 28, 40 και 51 ετών, τα οποία σήμερα εκτίουν ποινές φυλάκισης 5½, 4 και 7 χρόνων αντίστοιχα.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας) διερευνά την υπόθεση.

ΚΥΠΕ