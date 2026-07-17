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Νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος ο Άντι Μπέρναμ - Πρωθυπουργός από τη Δευτέρα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Με τη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των βουλευτών του κόμματος, ο 56χρονος Άντι Μπέρναμ ετοιμάζεται να παρουσιάσει το πολιτικό του στίγμα και να αναλάβει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης

Ο 'Αντι Μπέρναμ αναμένεται να αναλάβει σήμερα και επίσημα την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, ανοίγοντας τον δρόμο για να γίνει πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα, όταν ο Κιρ Στάρμερ θα υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο.

Ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του μείζονος Μάντσεστερ είναι ο μοναδικός υποψήφιος στη διαδικασία διαδοχής, έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των βουλευτών των Εργατικών. Η εκλογή του αναμένεται να επικυρωθεί κατά τη διάρκεια ειδικής κομματικής διάσκεψης στο Λονδίνο, σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος.

Στην πρώτη του ομιλία ως νέου ηγέτη των Εργατικών, ο Μπέρναμ αναμένεται να παρουσιάσει το πολιτικό του στίγμα, δίνοντας έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη, την αποκέντρωση εξουσιών προς τις περιφέρειες, την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής φροντίδας. Παράλληλα, θα δεσμευθεί ότι θα ηγηθεί μιας κυβέρνησης «ξεκάθαρα Εργατικής», η οποία θα έχει, όπως αναμένεται να δηλώσει, «το θάρρος να διορθώσει τα μεγάλα προβλήματα που η πολιτική άφησε άλυτα».

Η αλλαγή στην ηγεσία θα πραγματοποιηθεί χωρίς εθνικές εκλογές, καθώς το βρετανικό κοινοβουλευτικό σύστημα επιτρέπει στο κυβερνών κόμμα να αντικαθιστά τον αρχηγό του και, κατ' επέκταση, τον πρωθυπουργό, εφόσον εξακολουθεί να διαθέτει την πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Το πρωί της Δευτέρας ο Κιρ Στάρμερ θα μεταβεί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο Γ'. Αμέσως μετά, ο μονάρχης θα αναθέσει στον 'Αντι Μπέρναμ τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης και ο νέος ηγέτης των Εργατικών θα αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του ως πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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