Σαμπάχ: Ξεκίνησαν οι εργασίες για αγωγό φυσικού αερίου 101 χιλιομέτρων μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Σαμπάχ γράφει ότι ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο αγωγός θα έχει συνολικό μήκος 101 χιλιομέτρων, εκ των οποίων τα 97 χιλιόμετρα θα είναι υποθαλάσσια, ενώ η ετήσια δυναμικότητά του θα φτάνει τα 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Η Σαμπάχ γράφει ότι σε πρώτη φάση ο αγωγός θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα, ενώ σε δεύτερο στάδιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστροφα, ώστε ενδεχόμενα κοιτάσματα φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο να διοχετεύονται μέσω Τουρκίας στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο «υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας» του ψευδοκράτους, Ολγκούν Αμτζάογλου, υποστήριξε ότι το έργο θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια των κατεχομένων και θα τα καταστήσει μέρος της ενεργειακής εξίσωσης της Ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα, επανέλαβε τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Κυπριακό, υποστηρίζοντας ότι μια μελλοντική ενεργειακή συνεργασία μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον διασφαλιστούν, όπως ισχυρίστηκε, η «κυρίαρχη ισότητα» και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.

Επικαλούμενος πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ανέφερε ότι, εφόσον ανακαλυφθούν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτά θα μπορούν να μεταφέρονται μέσω του ίδιου αγωγού στην Τουρκία και από εκεί στην Ευρώπη.

Στο ίδιο δημοσίευμα, ο διευθυντής του τομέα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του Mediterranean Energy and Climate Organization, Σοχμπέτ Καρμπούζ, εκτιμά ότι η συγκεκριμένη διαδρομή θα μπορούσε να αποτελέσει την οικονομικότερη και γεωγραφικά πιο συμφέρουσα επιλογή για τη μεταφορά φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση της ευρωπαϊκής εξάρτησης από την αγορά LNG.

Πηγή: ΚΥΠΕ