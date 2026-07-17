Με λαμπρότητα και κατάνυξη ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί της Αγίας Μαρίνας στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς

Με θρησκευτική ευλάβεια και την παρουσία πλήθους πιστών ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή οι διήμεροι εορτασμοί προς τιμήν της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το πρωί της Παρασκευής με την τέλεση της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας στο εξωκλήσι της Αγίας Μαρίνας, προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αρσινόης.

Το απόγευμα τελέστηκε ο Αγιασμός στον Ιερό Ναό, ενώ ακολούθησε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Αγίας Μαρίνας σε ολόκληρο το Δημοτικό Διαμέρισμα.

Κατά τη διάρκεια της πομπής εψάλη ο Παρακλητικός Κανόνας της Αγίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και ραντισμός με αγιασμό στις οικίες των κατοίκων, μεταφέροντας το μήνυμα της πίστης και της ευλογίας σε κάθε γειτονιά.

Οι διήμεροι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν σε κλίμα συγκίνησης και πνευματικής ανάτασης, με την ευχή η Αγία Μεγαλομάρτυς Μαρίνα να χαρίζει σε όλους υγεία, ειρήνη, δύναμη και πλούσια ευλογία.