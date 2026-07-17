Με μεγάλη επιτυχία η θεατρική παράσταση «Τα δικά μας του γείτονου μας» στη Δρούσεια

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης η θεατρική παράσταση «Τα δικά μας του γείτονου μας» στο Θεατράκι «Νίκος Σιαφκάλης» στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δρούσειας, συγκεντρώνοντας πλήθος δημοτών και επισκεπτών.

Το κοινό αγκάλιασε με ενθουσιασμό την καλοκαιρινή κωμωδία, απολαμβάνοντας μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ζωντάνια και ποιοτική θεατρική ψυχαγωγία.

Οι εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών, σε συνδυασμό με την άρτια σκηνοθεσία, χάρισαν στους θεατές μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το Θέατρο Παρασκήνιο, τον σκηνοθέτη Ξένιο Ξενοφώντος, τους συγγραφείς Γιώργο Θεοδοσίου και Γεωργία Ιορδάνου, καθώς και προς όλους τους ηθοποιούς και τους συντελεστές της παραγωγής για την εξαιρετική παρουσίασή τους.

Παράλληλα, ευχαριστεί όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, συμβάλλοντας στην επιτυχία μιας ακόμη πολιτιστικής δράσης του Δήμου.

Όπως επισημαίνεται, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς συνεχίζει να επενδύει στον πολιτισμό, στηρίζοντας δράσεις που προάγουν τη δημιουργία, ενισχύουν την πολιτιστική ζωή της περιοχής και προσφέρουν ποιοτικές εμπειρίες τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες.