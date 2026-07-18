«ΠΟΛΥΚΥΜΑΝΤΗ ΜΝΗΜΗ»: Μουσική κατάθεση μνήμης και ελπίδας στην αντικατοχική εκδήλωση της ΔΗΠΑ

Σε κλίμα συγκίνησης και βαθύτατου προβληματισμού για το Κυπριακό πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 17 Ιουλίου 2026, στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' στην Αρχιεπισκοπή Λευκωσίας, η αντικατοχική εκδήλωση της Δημοκρατικής Παράταξης (ΔΗΠΑ), με επίκεντρο την παρουσίαση αποσπασμάτων από το μουσικό έργο «ΠΟΛΥΚΥΜΑΝΤΗ ΜΝΗΜΗ» του μουσικοσυνθέτη Ανδρέα Α. Αρτέμη.

Ύστερα από πρόσκληση της αντιπροέδρου της ΔΗΠΑ και πρώην ευρωβουλευτή Αντιγόνης Παπαδοπούλου, ο συνθέτης και οι σολίστριες του φωνητικού συνόλου «Ηχώ» ερμήνευσαν επιλεγμένες συνθέσεις από το έργο, το οποίο αποτελεί μια διαχρονική μουσική αφιέρωση στην πολύπαθη Κύπρο.

Στη σκηνή εμφανίστηκαν οι Ελένη Ευσταθίου, Κική Μανώλη, Μάρω Ηροδότου, Ερατώ Παναγιωτάκη, Μαρία Ταλιώτη Ανδρεάδη, καθώς και ο ίδιος ο Ανδρέας Α. Αρτέμης.

Την παρουσίαση, τον συντονισμό και τις αφηγήσεις της εκδήλωσης ανέλαβε η Αντιγόνη Παπαδοπούλου.

Οι ελληνοκεντρικές αναφορές και οι συμβολισμοί του έργου, σε συνδυασμό με τη μουσική και τις ερμηνείες, δημιούργησαν μια έντονα συγκινησιακή ατμόσφαιρα, μεταφέροντας μηνύματα μνήμης, ελευθερίας και ελπίδας.

Το κοινό ανταποκρίθηκε με θερμό χειροκρότημα, τιμώντας ένα έργο που αναδεικνύει τη διαχρονική ανάγκη για δικαίωση της Κύπρου και διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλήρης παρουσίαση της «ΠΟΛΥΚΥΜΑΝΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ» είχε πραγματοποιηθεί την προηγούμενη χρονιά σε Λευκωσία, Θεσσαλονίκη και Λονδίνο, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια από το κοινό.

Ο συνθέτης Ανδρέας Α. Αρτέμης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην πορεία του έργου, καθώς και προς το κοινό που, όπως ανέφερε, «αγκάλιασε με αγάπη και θαυμασμό» αυτή τη μουσική διαδρομή.