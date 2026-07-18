Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καύσωνα – Άνω των 40 βαθμών η θερμοκρασία αύριο Κυριακή
| Newsroom

«ΠΟΛΥΚΥΜΑΝΤΗ ΜΝΗΜΗ»: Μουσική κατάθεση μνήμης και ελπίδας στην αντικατοχική εκδήλωση της ΔΗΠΑ

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Σε κλίμα συγκίνησης και βαθύτατου προβληματισμού για το Κυπριακό πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 17 Ιουλίου 2026, στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' στην Αρχιεπισκοπή Λευκωσίας, η αντικατοχική εκδήλωση της Δημοκρατικής Παράταξης (ΔΗΠΑ), με επίκεντρο την παρουσίαση αποσπασμάτων από το μουσικό έργο «ΠΟΛΥΚΥΜΑΝΤΗ ΜΝΗΜΗ» του μουσικοσυνθέτη Ανδρέα Α. Αρτέμη.

Ύστερα από πρόσκληση της αντιπροέδρου της ΔΗΠΑ και πρώην ευρωβουλευτή Αντιγόνης Παπαδοπούλου, ο συνθέτης και οι σολίστριες του φωνητικού συνόλου «Ηχώ» ερμήνευσαν επιλεγμένες συνθέσεις από το έργο, το οποίο αποτελεί μια διαχρονική μουσική αφιέρωση στην πολύπαθη Κύπρο.

Στη σκηνή εμφανίστηκαν οι Ελένη Ευσταθίου, Κική Μανώλη, Μάρω Ηροδότου, Ερατώ Παναγιωτάκη, Μαρία Ταλιώτη Ανδρεάδη, καθώς και ο ίδιος ο Ανδρέας Α. Αρτέμης.

Την παρουσίαση, τον συντονισμό και τις αφηγήσεις της εκδήλωσης ανέλαβε η Αντιγόνη Παπαδοπούλου.

Οι ελληνοκεντρικές αναφορές και οι συμβολισμοί του έργου, σε συνδυασμό με τη μουσική και τις ερμηνείες, δημιούργησαν μια έντονα συγκινησιακή ατμόσφαιρα, μεταφέροντας μηνύματα μνήμης, ελευθερίας και ελπίδας.

Το κοινό ανταποκρίθηκε με θερμό χειροκρότημα, τιμώντας ένα έργο που αναδεικνύει τη διαχρονική ανάγκη για δικαίωση της Κύπρου και διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλήρης παρουσίαση της «ΠΟΛΥΚΥΜΑΝΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ» είχε πραγματοποιηθεί την προηγούμενη χρονιά σε Λευκωσία, Θεσσαλονίκη και Λονδίνο, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια από το κοινό.

Ο συνθέτης Ανδρέας Α. Αρτέμης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην πορεία του έργου, καθώς και προς το κοινό που, όπως ανέφερε, «αγκάλιασε με αγάπη και θαυμασμό» αυτή τη μουσική διαδρομή.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα