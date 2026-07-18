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Κόκκινος συναγερμός για δασικές πυρκαγιές αύριο Κυριακή - Σε επιφυλακή το Τμήμα Δασών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Προειδοποίηση από το Τμήμα Δασών: Μηδενική ανοχή σε ενέργειες που προκαλούν φωτιές

Το Τμήμα Δασών πληροφορεί το κοινό ότι την Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026, ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών, θα είναι σε επίπεδο «Κόκκινου  Συναγερμού».

Τονίζεται ότι, η πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον Περί Δασών Νόμο και τον Περί Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμο, συνιστά αδίκημα το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές.

Απευθύνεται θερμότατη έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Τέλος, σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά καλείται να τηλεφωνήσει άμεσα στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).

 

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