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Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καύσωνα – Άνω των 40 βαθμών η θερμοκρασία αύριο Κυριακή
| Κύπρος

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καύσωνα – Άνω των 40 βαθμών η θερμοκρασία αύριο Κυριακή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 13:00 μέχρι τις 16:00, τις ώρες δηλαδή κατά τις οποίες οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν στα υψηλότερα επίπεδά τους.

Νέα προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε για αύριο, Κυριακή 19 Ιουλίου, η Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς ο καύσωνας συνεχίζει να επηρεάζει την Κύπρο.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, η μέγιστη θερμοκρασία στις περιοχές του εσωτερικού αναμένεται να φτάσει περίπου τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Η προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 13:00 μέχρι τις 16:00, τις ώρες δηλαδή κατά τις οποίες οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν στα υψηλότερα επίπεδά τους.

Ολόκληρη η πρόγνωση του καιρού 

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στις παράλιες περιοχές, ενώ αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα νότια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά τη διάλυση της πρωινής χαμηλής νέφωσης και της τοπικής αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές χαμηλές νεφώσεις κυρίως στις παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα νότια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει πρόσκαιρη μικρή άνοδο, για να συνεχίσει να κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

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ΚΙΤΡΙΝΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

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