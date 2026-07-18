Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Πολιτική

Χωρίς τον Ερντογάν οι φετινές εκδηλώσεις στα κατεχόμενα για την επέτειο της τουρκικής εισβολής - Θα τον εκπροσωπήσει ο Τσεβντέτ Γιλμάζ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γιλμάζ αναμένεται να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στα κατεχόμενα, καθώς και στις επαφές που θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της επίσκεψής του.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν αναμένεται να επισκεφθεί τα κατεχόμενα στις 20 Ιουλίου, με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974, σύμφωνα με δημοσίευμα της τ/κ εφημερίδας «Yeni Düzen».

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, την τουρκική κυβέρνηση στις φετινές εκδηλώσεις θα εκπροσωπήσει ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τσεβντέτ Γιλμάζ.

Ο Γιλμάζ αναμένεται να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στα κατεχόμενα, καθώς και στις επαφές που θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της επίσκεψής του.

Tags

ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα