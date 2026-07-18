Χωρίς τον Ερντογάν οι φετινές εκδηλώσεις στα κατεχόμενα για την επέτειο της τουρκικής εισβολής - Θα τον εκπροσωπήσει ο Τσεβντέτ Γιλμάζ

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν αναμένεται να επισκεφθεί τα κατεχόμενα στις 20 Ιουλίου, με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974, σύμφωνα με δημοσίευμα της τ/κ εφημερίδας «Yeni Düzen».

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, την τουρκική κυβέρνηση στις φετινές εκδηλώσεις θα εκπροσωπήσει ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τσεβντέτ Γιλμάζ.

Ο Γιλμάζ αναμένεται να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στα κατεχόμενα, καθώς και στις επαφές που θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της επίσκεψής του.