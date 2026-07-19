Δ. Π. Χρυσοχούς : Εκπαίδευσης στην Βασική Υποστήριξη ( ΚΑΡΠΑ)

Εκπαίδευση στη Βασική Υποστήριξη Ζωής (ΚΑΡΠΑ) και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) πραγματοποιήθηκε χτες στο Πολιτιστικό Κέντρο Πόλης Χρυσοχούς, με πρωτοβουλία του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, στο πλαίσιο των δράσεων για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Π. Χρυσοχούς , η εκπαίδευση είχε στόχο την ενημέρωση και την πρακτική κατάρτιση εθελοντών και δημοτών, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε περιστατικά αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής μέχρι την άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Υπενθυμίζεται ότι στον Δήμο έχουν τοποθετηθεί τρεις Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές Δημόσιας Πρόσβασης, στο Δημαρχείο Πόλης Χρυσοχούς, στο Πολιτιστικό Κέντρο Πόλης Χρυσοχούς και στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αργάκας, έξω από τα γραφεία του Δημοτικού Διαμερίσματος.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στην εκπαίδευση, καθώς και τους εκπαιδευτές για τη συμβολή τους στην επιτυχή υλοποίηση της δράσης, επισημαίνοντας ότι συνεχίζει να επενδύει στην πρόληψη, την εκπαίδευση και την ενίσχυση της ετοιμότητας της τοπικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

Με τέτοιες πρωτοβουλίες, ο Δήμος συνεχίζει να επενδύει στην πρόληψη, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ενός δικτύου ενημερωμένων και εκπαιδευμένων πολιτών, ενισχύοντας την ετοιμότητα της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε επείγουσες καταστάσεις και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.