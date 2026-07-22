Ο Δρ Γιώργος Χαραλάμπους του AUB Mediterraneo εξελέγη Πρόεδρος της Ακαδημίας Νέων της Ευρωπαϊκής Μαθηματικής Εταιρείας

Το American University of Beirut – Mediterraneo (AUB Mediterraneo) ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά ότι ο Δρ Γεώργιος Χαραλάμπους, μέλος του ακαδημαϊκού του προσωπικού, εξελέγη Πρόεδρος της Ακαδημίας Νέων της Ευρωπαϊκής Μαθηματικής Εταιρείας (European Mathematical Society – EMS Young Academy), μια σημαντική διάκριση τόσο για το Πανεπιστήμιο όσο και για την Κύπρο.

Η Ευρωπαϊκή Μαθηματική Εταιρεία (European Mathematical Society – EMS) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την προώθηση των μαθηματικών. Η Ακαδημία Νέων της Εταιρείας συγκεντρώνει νέους μαθηματικούς με εξαιρετική ακαδημαϊκή πορεία και ενεργό δέσμευση στην προώθηση της μαθηματικής επιστήμης και στη στήριξη της επόμενης γενιάς μαθηματικών ερευνητών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ως Πρόεδρος της Ακαδημίας Νέων, ο Δρ Χαραλάμπους θα συμβάλει στον καθορισμό της στρατηγικής κατεύθυνσης και των δράσεων της Ακαδημίας, εκπροσωπώντας τις απόψεις των νέων μαθηματικών και υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη μαθηματική έρευνα, την εκπαίδευση και τη διεθνή συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Cambridge και Γενικός Γραμματέας της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, ο Δρ Χαραλάμπους έχει συνδυάσει την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα με ενεργό προσφορά στη μαθηματική κοινότητα.

Η εκλογή του αποτελεί αναγνώριση της επιστημονικής του προσφοράς, καθώς και της αφοσίωσής του στην προώθηση των μαθηματικών μέσω της εκπαίδευσης, της συνεργασίας και της ακαδημαϊκής ηγεσίας.

Όπως σημείωσε ο Πρύτανης του AUB Mediterraneo, Δρ Wassim El Hajj «Η εκλογή του Δρα Χαραλάμπους ως Προέδρου της Ακαδημίας Νέων της Ευρωπαϊκής Μαθηματικής Εταιρείας αποτελεί σημαντική αναγνώριση της ακαδημαϊκής του ηγεσίας και της προσήλωσής του στην προώθηση των μαθηματικών επιστημών.

Είμαστε, πρόσθεσε, ιδιαίτερα υπερήφανοι που ένα μέλος της ακαδημαϊκής μας κοινότητας αναλαμβάνει αυτόν τον σημαντικό ευρωπαϊκό ρόλο. Η εκλογή του αποτελεί επίσης απόδειξη της ακαδημαϊκής αριστείας και της διεθνούς παρουσίας του Πανεπιστημίου μας, ενισχύοντας περαιτέρω τη συμβολή του AUB Mediterraneo και της Κύπρου στη διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική συνεργασία».

Για την Κύπρο, η εκλογή αυτή ενισχύει την παρουσία και την προβολή της στη ευρωπαϊκή μαθηματική κοινότητα, αναδεικνύοντας τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν επιστήμονες από μικρότερα ακαδημαϊκά οικοσυστήματα στη διαμόρφωση του μέλλοντος των μαθηματικών επιστημών στην Ευρώπη. Ο νέος ρόλος του Δρα Χαραλάμπους συνάδει με τη διαρκή δέσμευση του AUB Mediterraneo για ακαδημαϊκή αριστεία, προσφορά προς την κοινωνία και ενεργό συμμετοχή στα διεθνή δίκτυα έρευνας και επιστημονικής συνεργασίας.

Σχετικά με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού – Mediterraneo Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βηρυτού – Mediterraneo (AUB Mediterraneo), είναι εγκεκριμένο από την Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης (MSCHE) των Η.Π.Α. ως παράρτημα του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού (AUB) του Λιβάνου. Το AUB λειτουργεί βάσει Διαπίστευσης που χορηγείται από το Υπουργείο Εκπαίδευσης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYSED) το οποίο πιστοποιεί τα προγράμματα σπουδών του πανεπιστημίου. Όλα τα τμήματα και τα προγράμματα στο AUB Mediterraneo είναι επίσης εγκεκριμένα και διαπιστευμένα από τον Κυπριακό Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας και Διαπίστευσης Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), από το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναγνωρίζονται παγκοσμίως. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.