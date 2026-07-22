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Έφυγε και ο μέχρι πρόσφατα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος - Ανεξαρτητοποίηση με αιχμές για αδιέξοδο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αποχώρησε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και εφεξής θα ασκεί τα βουλευτικά του καθήκοντα του, ως ανεξάρτητος.

Την αποχώρηση του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανακοίνωσε ο μέχρι πριν 15 ημέρες πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος.

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Στην δήλωση που έκανε μετά την επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής αναφέρει:

«Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσες μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ.

Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της Αριστεράς και στον αγώνα για μία δίκαιη κοινωνία.

Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση και συνεργασία.

Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν.

Μόνο έτσι θα ηττηθεί η Δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες. Η κοινωνία υποφέρει και ζητά από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς.

Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω από τη Βουλή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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