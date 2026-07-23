Η Πάφος στην κορυφή του κόσμου για την ανατολή και το ηλιοβασίλεμα

Νέα διεθνής διάκριση από το κορυφαίο ταξιδιωτικό περιοδικό Travel + Leisure Μία ακόμη σημαντική διεθνής διάκριση εξασφάλισε η Περιφέρεια Πάφου, η οποία αναδείχθηκε ως ο καλύτερος προορισμός στον κόσμο για να απολαύσει κανείς και να φωτογραφίσει την ανατολή και το ηλιοβασίλεμα.

Τη διάκριση προβάλλει το διεθνούς κύρους ταξιδιωτικό περιοδικό Travel + Leisure σε δημοσίευμά του στις 22 Ιουλίου 2026, με τίτλο «This Coastal City Was Just Named the World’s Best Place to Watch the Sunrise and Sunset».

Η Πάφος κατέλαβε την πρώτη θέση στη σχετική παγκόσμια κατάταξη, ξεπερνώντας εμβληματικούς προορισμούς όπως η Santa Monica στην Καλιφόρνια, το Maasai Mara στην Κένυα, το Tamarindo στην Κόστα Ρίκα και τους αμμόλοφους της Σαχάρας στο Μαρόκο.

Η διεθνής κατάταξη καταρτίστηκε από την ευρωπαϊκή εταιρεία φωτογραφικών προϊόντων CEWE, σε συνεργασία με τη βραβευμένη ταξιδιωτική φωτογράφο Bella Falk.

Η επιλογή των προορισμών βασίστηκε στην οπτική εντύπωση, στην ποικιλομορφία του τοπίου, στην προσβασιμότητα και στις δυνατότητες φωτογραφικής σύνθεσης κατά τις ώρες της ανατολής και του ηλιοβασιλέματος.

Η δυτική ακτογραμμή της Πάφου, ο συνδυασμός θάλασσας, φυσικών σχηματισμών και ιστορικών μνημείων, καθώς και οι εξαιρετικές καιρικές συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για την ανάδειξη του προορισμού στην πρώτη θέση.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, κ. Νάσος Χατζηγεωργίου, ανέφερε: «Η νέα αυτή διεθνής αναγνώριση αποτελεί ακόμη μία σημαντική επιβεβαίωση της μοναδικότητας και της αυθεντικότητας της Περιφέρειας Πάφου.

Τα ηλιοβασιλέματα της Πάφου δεν αποτελούν απλώς ένα όμορφο φυσικό θέαμα, αλλά μία ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδέει το φως, τη θάλασσα, τη μυθολογία, την ιστορία και το ιδιαίτερο τοπίο του προορισμού.

Η πρώτη θέση σε μια παγκόσμια κατάταξη και η προβολή μέσα από ένα μέσο διεθνούς εμβέλειας, όπως το Travel + Leisure, ενισχύουν ουσιαστικά την εικόνα της Πάφου στις αγορές του εξωτερικού και δημιουργούν νέες δυνατότητες για την προώθηση θεματικών εμπειριών που σχετίζονται με τη φύση, τη φωτογραφία, τον πολιτισμό και τον ρομαντικό τουρισμό».

Η διάκριση αποκτά πρόσθετη σημασία καθώς η Κύπρος είχε ήδη συμπεριληφθεί από το Travel + Leisure ανάμεσα στους 50 καλύτερους προορισμούς για ταξίδια το 2026, ενώ στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και στην εξαιρετική ποιότητα των θαλάσσιων νερών της χώρας.

Για την ΕΤΑΠ Πάφου, η διεθνής αυτή προβολή συμβαδίζει πλήρως με τη στρατηγική ανάδειξης της Περιφέρειας ως ενός πολυδιάστατου και ποιοτικού προορισμού, που προσφέρει εμπειρίες πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα».

Μέσα από στοχευμένες ενέργειες ψηφιακής προβολής, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, συνεργασίες με διεθνή μέσα ενημέρωσης και δημιουργούς περιεχομένου, η ΕΤΑΠ Πάφου αξιοποιεί το ηλιοβασίλεμα ως μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και συναισθηματικά ισχυρές εμπειρίες της Περιφέρειας.

Από την Πέτρα του Ρωμιού και την ακτογραμμή της Κάτω Πάφου μέχρι τις Θαλασσινές Σπηλιές, τη χερσόνησο του Ακάμα, το Λατσί, την Πόλη Χρυσοχούς και τον Πωμό, κάθε ηλιοβασίλεμα αποκαλύπτει μια διαφορετική εικόνα της Πάφου και προσκαλεί τον επισκέπτη να βιώσει τον προορισμό μέσα από το φως, τα χρώματα και τις αισθήσεις του.

Η Πάφος βρίσκεται πλέον και επίσημα στην κορυφή του κόσμου ως ο προορισμός όπου η ανατολή και η δύση του ήλιου μετατρέπονται σε μια πραγματικά αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία.