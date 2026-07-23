Πόσο «πράσινο» ρεύμα καταναλώνουμε; Στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης η Κύπρος

Στο 27,5% διαμορφώθηκε το 2025 το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat.

Βάσει των στοιχείων της Eurostat, η Κύπρος περιλαμβάνεται στις χώρες με τα χαμηλότερα μερίδια ανανεώσιμων πηγών στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ. Χαμηλότερα ποσοστά κατέγραψαν η Μάλτα με 11,2%, η Τσεχία με 19,2%, το Λουξεμβούργο με 23,3% και η Σλοβακία με 24,1%.

Παράλληλα, το συνολικό μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στην Κύπρο, διαμορφώθηκε στο 21,5% το 2025.

Στην ΕΕ, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσώπευαν το 49,9% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας το 2025, σημειώνοντας αύξηση 2,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2024. Το αντίστοιχο μερίδιο ανερχόταν σε 15,9% το 2004, όταν άρχισε η χρονοσειρά.

Τα υψηλότερα ποσοστά στην ηλεκτρική ενέργεια καταγράφηκαν στην Αυστρία, όπου το 90,8% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε από ανανεώσιμες πηγές, και στη Σουηδία, με 89,2%.

Μερίδια άνω του 60% κατέγραψαν επίσης η Δανία με 77,7%, η Πορτογαλία με 65,6%, η Ελλάδα με 60,9% και η Ισπανία με 60,7%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ έφθασε το 26,2% το 2025, από 25,2% το 2024.

Η Eurostat σημειώνει ότι το μερίδιο αυξάνεται από το 2004, όταν άρχισε η χρονοσειρά και βρισκόταν στο 9,6%.

Ωστόσο, εξακολουθεί να απαιτείται περαιτέρω πρόοδος, καθώς ο στόχος της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030 είναι 42,5%. Για την επίτευξη του στόχου, θα απαιτείτο μέση ετήσια αύξηση 3,3 ποσοστιαίων μονάδων από το 2026 έως το 2030.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Σουηδία είχε το υψηλότερο μερίδιο ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με 65,4%. Η Σουηδία βασίστηκε κυρίως στη στερεή βιομάζα, την υδροηλεκτρική ενέργεια και την αιολική ενέργεια.

Ακολούθησε η Φινλανδία με 53,0%, βασιζόμενη στη στερεή βιομάζα, την αιολική και την υδροηλεκτρική ενέργεια και η Δανία με 48,2%, όπου η ανανεώσιμη ενέργεια προέρχεται κυρίως από στερεή βιομάζα, αιολική ενέργεια και βιοαέριο.

Τα χαμηλότερα συνολικά μερίδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καταγράφηκαν στο Βέλγιο με 14,9%, στη Σλοβακία με 16,3% και στην Ιρλανδία με 17,2%.

Θέρμανση και ψύξη

Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη θέρμανση και την ψύξη συνέχισε να αυξάνεται στην ΕΕ, με το μερίδιο να φθάνει το 27,4% το 2025.

Πρόκειται, σύμφωνα με τη Eurostat, για τη μεγαλύτερη τιμή από την έναρξη της χρονοσειράς το 2004, όταν το μερίδιο ήταν 11,7%.

Σε σύγκριση με το 2024, όταν το μερίδιο ανερχόταν σε 26,7%, η αύξηση ήταν 0,7 ποσοστιαίες μονάδες. Η μεταβολή αυτή ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από τη μέση ετήσια αύξηση της περιόδου 2004-2025, η οποία διαμορφώθηκε στις 0,75 ποσοστιαίες μονάδες.

Πηγή: ΚΥΠΕ