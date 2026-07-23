Η Κομισιόν τιμωρεί την Google με πρόστιμο: Ο αλγόριθμος ευνοεί τις υπηρεσίες της εταιρείας

Πρόστιμα συνολικού ύψους 890 εκατ. ευρώ επέβαλε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Google για δύο παραβάσεις του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), κρίνοντας ότι η εταιρεία ευνοούσε τις δικές της υπηρεσίες στα αποτελέσματα αναζήτησης και περιόριζε τη δυνατότητα των προγραμματιστών εφαρμογών να κατευθύνουν τους χρήστες σε εναλλακτικά, συχνά φθηνότερα, σημεία αγοράς. Τα πρόστιμα αντιστοιχούν στο 0,22% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της Google.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν επέβαλε πρόστιμο 460 εκατ. ευρώ για την πρακτική του να επιβάλλει υψηλότερα τα αποτελέσματα δικών της υπηρεσιών - self-preferencing στη μηχανή αναζήτησης Google Search και 430 εκατ. ευρώ για τους περιορισμούς που επιβάλλει μέσω της πλατφόρμας αγοράς εφαρμογών Google Play. Η Επιτροπή καλεί την εταιρεία να συμμορφωθεί εντός 60 ημερών, διαφορετικά κινδυνεύει με περιοδικά πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως και το 5% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών της.

Η πρώτη υπόθεση αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Google εμφανίζει τις δικές της υπηρεσίες, όπως αγορές, ξενοδοχεία, μεταφορές και αποτελέσματα αθλητικών αγώνων στα αποτελέσματα αναζήτησης. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι υπηρεσίες της εταιρείας προβάλλονται συστηματικά σε πιο προνομιακή θέση, με ειδικά γραφικά, φίλτρα και μεγαλύτερη ορατότητα σε σχέση με αντίστοιχες υπηρεσίες τρίτων.

Η δεύτερη υπόθεση σχετίζεται με το Google Play, καθώς ο DMA προβλέπει ότι οι προγραμματιστές εφαρμογών πρέπει να μπορούν να ενημερώνουν τους καταναλωτές για εναλλακτικές προσφορές και να τους κατευθύνουν εκτός του καταστήματος εφαρμογών χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις, κάτι που η Google δεν εφαρμόζει, καθώς εξακολουθεί να περιορίζει την ελεύθερη επικοινωνία των προγραμματιστών με τους χρήστες και να επιβάλλει τέλη και χρονικές περιόδους χρέωσης που υπερβαίνουν όσα θεωρούνται συμβατά με τον DMA.

Η Κομισιόν σημειώνει πάντως ότι η Google έχει ήδη προτείνει και δοκιμάζει αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης των υπηρεσιών της στο Search, καθώς και στους όρους του Google Play, κάνοντας λόγο για «ουσιαστική πρόοδο» προς τη συμμόρφωση. Οι προτάσεις αυτές εξετάζονται, ενώ συνεχίζεται ο διάλογος και για την εφαρμογή των αρχών της απόφασης στις λειτουργίες AI Overviews και AI Mode.

Απαντώντας σε ερωτήσεις κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα Τεχνολογίας, Τομά Ρενιέ, απέρριψε τις αιτιάσεις ότι η απόφαση συνδέεται με τις διαπραγματεύσεις ΕΕ – ΗΠΑ ή με τις αμερικανικές επικρίσεις για τον DMA. «Οι αποφάσεις λαμβάνονται όταν είναι έτοιμες να ληφθούν. Βασίζονται σε ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία και έχουν τηρηθεί πλήρως οι προβλεπόμενες διαδικασίες», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας πραγματοποιήθηκαν 80 - 90 συναντήσεις με τη Google.

Ο ίδιος απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό της εταιρείας ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία υποβαθμίζει τα προϊόντα της ή εμποδίζει την καινοτομία αμερικανικών εταιρειών, υποστηρίζοντας ότι «στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Οι gatekeepers εμποδίζουν την ευρωπαϊκή καινοτομία και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν και να καινοτομήσουν με δίκαιο τρόπο. Αυτό που ζητούμε από τη Google είναι να συμμορφωθεί με τον DMA και να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε.

Αναφερόμενος στη διάρκεια της διαδικασίας, ο κ. Ρενιέ υποστήριξε ότι ο DMA εξακολουθεί να επιτυγχάνει τον στόχο της ταχύτερης επιβολής σε σχέση με το παραδοσιακό δίκαιο ανταγωνισμού. «Οι υποθέσεις ανταγωνισμού χρειάζονται κατά μέσο όρο τέσσερα έως πέντε χρόνια. Στην περίπτωση του DMA μιλάμε για περίπου 24 μήνες, δηλαδή δύο με τρία χρόνια ταχύτερα», εξήγησε, σημειώνοντας ότι η Κομισιόν επέλεξε να αφήσει ανοιχτό τον διάλογο με την εταιρεία προκειμένου να εξασφαλίσει μελλοντική συμμόρφωση προς όφελος των Ευρωπαίων χρηστών.

Ερωτηθείς για τις επαφές με την Ουάσιγκτον, ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι υπήρξε εκ των προτέρων ενημέρωση τόσο της Google όσο και της αμερικανικής κυβέρνησης, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για το επίπεδο των επαφών, ενώ επανέλαβε ότι η ευρωπαϊκή ψηφιακή νομοθεσία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του υπό διαμόρφωση διαλόγου ΕΕ – ΗΠΑ για ψηφιακά θέματα. «Η νομοθεσία μας για τα ψηφιακά θέματα δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Η ΕΕ διατηρεί το κυρίαρχο δικαίωμά της να νομοθετεί και θα συνεχίσει να εφαρμόζει τους κανόνες της με αντικειμενικό και μη διακριτικό τρόπο», σημείωσε ο Ρενιέ.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής επισήμανε ακόμη ότι οι κανόνες του DMA εφαρμόζονται ισότιμα σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή αγορά είναι ανοικτή σε όλους, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τους κανόνες

Πηγή: ΚΥΠΕ