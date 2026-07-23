Δ. Πάφου και Τροχαία εντείνουν τους ελέγχους για ηλεκτρικά πατίνια και συσκευές προσωπικής κινητικότητας

Σε εντατικοποίηση των ελέγχων για τη χρήση των Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (ΣΠΚ), όπως τα ηλεκτρικά πατίνια, προχωρούν ο Δήμος Πάφου και η Τροχαία Πάφου, μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου, ο υπεύθυνος της Τροχαίας Πάφου Υπαστυνόμος Ανδρονικός Τσαππής, ο Υπεύθυνος Οδικής Ασφάλειας Χρίστος Λιασίδης και υπηρεσιακοί λειτουργοί του Δήμου, οι οποίοι αξιολόγησαν την εφαρμογή της νομοθεσίας και τα δεδομένα που επικρατούν στην πόλη.

Όπως συμφωνήθηκε, οι έλεγχοι θα ενισχυθούν, με ιδιαίτερη έμφαση στις εταιρείες ενοικίασης ΣΠΚ που δραστηριοποιούνται χωρίς την απαιτούμενη δημοτική άδεια. Ο Δήμος προειδοποιεί ότι θα αξιοποιήσει όλα τα μέσα που προβλέπει η νομοθεσία, ακόμη και την εξασφάλιση διατάγματος αναστολής λειτουργίας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι έχει την αρμοδιότητα για την επιβολή της νομοθεσίας και την καταγγελία των παραβάσεων, ενώ ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την αδειοδότηση των εταιρειών ενοικίασης και τη διαχείριση των δημόσιων χώρων.

Ενδεικτικό της εντατικοποίησης των ελέγχων είναι το γεγονός ότι από τον Ιανουάριο του 2026 μέχρι σήμερα η Τροχαία Πάφου έχει προχωρήσει σε 132 καταγγελίες για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, Δήμος και Τροχαία υπενθυμίζουν ότι επιτρέπεται μόνο η κυκλοφορία συσκευών προσωπικής κινητικότητας ιδιωτικής χρήσης και μόνο στους χώρους που προβλέπει η νομοθεσία. Η χρήση τους επιτρέπεται σε δρόμους με ανώτατο όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα, καθώς και σε ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες και κοινόχρηστους χώρους ποδηλατών και πεζών όπου υπάρχει η κατάλληλη σήμανση.

Αντίθετα, η κυκλοφορία τους απαγορεύεται σε πλατείες και πεζόδρομους, εκτός αν οι χώροι αυτοί έχουν χαρακτηριστεί επισήμως ως επιτρεπόμενοι. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τη διακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα. Δήμος Πάφου και Τροχαία διαμηνύουν ότι η συνεργασία τους θα συνεχιστεί με στόχο την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία τόσο των πολιτών όσο και των επισκεπτών της πόλης