Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

«Έκλεισε» ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Λεμεσού: Ανατράπηκε φορτηγό και γέμισε το οδόστρωμα χαλίκια (βίντεο)
| Κοινωνία

«Ομοσπονδιακή Λύση Τώρα»: Μαζική κινητοποίηση την Τρίτη με αφορμή την άφιξη του ΓΓ του ΟΗΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι διαδηλώνουν ταυτόχρονα ζητώντας επιστροφή στο Πλαίσιο Γκουτέρες και διζωνική ομοσπονδία.

Δικοινοτική κινητοποίηση υπέρ της επανένωσης της Κύπρου και της ομοσπονδιακής λύσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου, με αφορμή την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στο νησί.

Η εκδήλωση με τίτλο «Ομοσπονδιακή Λύση Τώρα», που διοργανώνεται από τη Δικοινοτική Πρωτοβουλία «Ενωμένη Κύπρος», θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 έξω από το Γραφείο του Αντιπροσώπου του ΟΗΕ, απέναντι από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Την ίδια ώρα θα διεξαχθεί παράλληλη κινητοποίηση στα κατεχόμενα, στον κυκλικό κόμβο μετά το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, με τη συμμετοχή Τουρκοκυπρίων.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να σταλεί μήνυμα προς τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ υπέρ της λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, της διαφύλαξης του διαπραγματευτικού κεκτημένου και της συνέχισης των συνομιλιών στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες.

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "品 ይስብ/ክ//አቤት communar 修 IPHNH United Cyprus FEDERAL SOLUTION NOW! ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ! Tuesday, 28th of July I 18:30 FEDERAL ÇÖZÜM ŞİMDİ! •(south) Gate of the Representative Office (opposite University of Nicosia) •(north) Kermia (Metehan) roundabout We send a Peace Message to the leaders and the UN Secretary General with the occasion of his visit to Cyprus. On the 28th July, 2026 at 10:30ama a delegation of the organizers will be at Home for Cooperation to welcome the UN Secretary General"

Τη στήριξή του στην κινητοποίηση ανακοίνωσε το ΑΚΕΛ, καλώντας σε μαζική συμμετοχή. Όπως αναφέρει, ενώνει δυνάμεις με φορείς και πολίτες που μοιράζονται το όραμα της επανένωσης της Κύπρου και του λαού της, υπογραμμίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να συνεχιστούν από το σημείο που διακόπηκαν το 2017.

Στο κάλεσμα συμμετέχει και η ΠΕΟ, η οποία σε ανακοίνωσή της καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν μαζικά το παρών στην εκδήλωση.

«Η ΠΕΟ καλεί τους εργαζόμενους σε μαζική συμμετοχή για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για επανένωση της Κύπρου και του λαού της. Οι δυνάμεις που στηρίζουμε την επανένωση και την ειρήνη στον τόπο μας θέλουμε να στείλουμε μήνυμα προς τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και τον ΓΓ του ΟΗΕ, υπέρ της λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα και διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου μέσα από το Πλαίσιο Γκουτέρες», αναφέρει η συνδικαλιστική οργάνωση.

Παράλληλα, κάλεσμα συμμετοχής απηύθυνε και το Volt Κύπρου μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη στήριξή του στην κινητοποίηση και στους στόχους της πρωτοβουλίας για επανένωση της χώρας και επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού.

 

 

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΟΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΑΚΕΛΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙΔΔΟΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣΠΕΟVOLT CYPRUSΓΓ ΟΗΕΕΚΔΗΛΩΣΗΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα