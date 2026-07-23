«Ομοσπονδιακή Λύση Τώρα»: Μαζική κινητοποίηση την Τρίτη με αφορμή την άφιξη του ΓΓ του ΟΗΕ

Δικοινοτική κινητοποίηση υπέρ της επανένωσης της Κύπρου και της ομοσπονδιακής λύσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου, με αφορμή την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στο νησί.

Η εκδήλωση με τίτλο «Ομοσπονδιακή Λύση Τώρα», που διοργανώνεται από τη Δικοινοτική Πρωτοβουλία «Ενωμένη Κύπρος», θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 έξω από το Γραφείο του Αντιπροσώπου του ΟΗΕ, απέναντι από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Την ίδια ώρα θα διεξαχθεί παράλληλη κινητοποίηση στα κατεχόμενα, στον κυκλικό κόμβο μετά το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, με τη συμμετοχή Τουρκοκυπρίων.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να σταλεί μήνυμα προς τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ υπέρ της λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, της διαφύλαξης του διαπραγματευτικού κεκτημένου και της συνέχισης των συνομιλιών στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες.

Τη στήριξή του στην κινητοποίηση ανακοίνωσε το ΑΚΕΛ, καλώντας σε μαζική συμμετοχή. Όπως αναφέρει, ενώνει δυνάμεις με φορείς και πολίτες που μοιράζονται το όραμα της επανένωσης της Κύπρου και του λαού της, υπογραμμίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να συνεχιστούν από το σημείο που διακόπηκαν το 2017.

Στο κάλεσμα συμμετέχει και η ΠΕΟ, η οποία σε ανακοίνωσή της καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν μαζικά το παρών στην εκδήλωση.

«Η ΠΕΟ καλεί τους εργαζόμενους σε μαζική συμμετοχή για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για επανένωση της Κύπρου και του λαού της. Οι δυνάμεις που στηρίζουμε την επανένωση και την ειρήνη στον τόπο μας θέλουμε να στείλουμε μήνυμα προς τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και τον ΓΓ του ΟΗΕ, υπέρ της λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα και διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου μέσα από το Πλαίσιο Γκουτέρες», αναφέρει η συνδικαλιστική οργάνωση.

Παράλληλα, κάλεσμα συμμετοχής απηύθυνε και το Volt Κύπρου μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη στήριξή του στην κινητοποίηση και στους στόχους της πρωτοβουλίας για επανένωση της χώρας και επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού.