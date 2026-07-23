Παραλαβή Φορτηγού 8 Χ 4 από τον Δήμο Ιεροκηπίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ» 2021 - 2027 και του προγράμματος του Τμήματος Περιβάλλοντος «Μείωση στερεών δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και συναφών χώρων παραγωγής αποβλήτων στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου», ο Δήμος Ιεροκηπίας παρέλαβε σήμερα (23/7) ένα σύγχρονο φορτηγό 8 Χ 4.

Το νέο όχημα ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και στην ορθολογική διαχείριση των στερεών δημοτικών αποβλήτων.

Μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού του, ο Δήμος Ιεροκηπίας αποβλέπει σ’ ένα πιο καθαρό και βιώσιμο μέλλον.