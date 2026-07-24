Αντιδράσεις των Φίλων του Ακάμα για την επέκταση του λιμανιού στο Λατσί Σοβαρές ενστάσεις και έντονη ανησυχία εκφράζει η Οικολογική Παρέμβαση «Φίλοι του Ακάμα» για τα σχέδια επέκτασης του λιμανιού στο Λατσί, χαρακτηρίζοντας το έργο ''υπερμεγέθες και ασύμβατο με τον ιδιαίτερα ευαίσθητο περιβαλλοντικό χαρακτήρα της περιοχής''.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου, πρόκειται για τη δεύτερη επέκταση του λιμανιού, μετά την πρώτη στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν το μικρό αλιευτικό καταφύγιο μετατράπηκε σε μαρίνα αναψυχής δυναμικότητας περίπου 350 σκαφών.

Με τη νέα επέκταση, η χωρητικότητα προβλέπεται να αυξηθεί σε περίπου 536 σκάφη, μέσω έργων που περιλαμβάνουν επέμβαση σε έκταση 90.000 τετραγωνικών μέτρων μέσα στη θάλασσα, αναφέρεται.

Οι «Φίλοι του Ακάμα» αναφέρουν ότι το έργο χωροθετείται δίπλα σε τέσσερις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, οι οποίες φιλοξενούν σημαντικά προστατευόμενα είδη, όπως οι θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta και Chelonia mydas, η μεσογειακή φώκια Monachus monachus, το ρινοδέλφινο Tursiops truncatus, καθώς και πολύτιμους θαλάσσιους οικοτόπους, μεταξύ των οποίων τα λιβάδια Ποσειδωνίας και οι ύφαλοι.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης "δεν αποτιμά επαρκώς τις σωρευτικές επιπτώσεις του έργου". Επισημαίνει ότι οι εργασίες προβλέπουν εκτεταμένες βυθοκορήσεις, κατασκευή δύο νέων κυματοθραυστών συνολικού μήκους 770 μέτρων, δημιουργία περίπου 24.000 τετραγωνικών μέτρων νέου χερσαίου χώρου, καθώς και ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθούν μεγάλες ποσότητες σκυροδέματος και φυσικών ογκόλιθων από τα λατομεία της Ανδρολίκου, γεγονός που, όπως υποστηρίζεται, εγείρει επιπρόσθετα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η οργάνωση εκφράζει επίσης φόβους ότι η επέκταση θα επιδεινώσει το φαινόμενο της διάβρωσης των παραλιών της περιοχής, με συνέπεια την απώλεια φυσικών ακτών και περαιτέρω υποβάθμιση των οικοτόπων και των ειδών που προστατεύονται. Καταλήγοντας, οι «Φίλοι του Ακάμα» καλούν τις αρμόδιες αρχές και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επανεξετάσουν το έργο, και απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες και τα οργανωμένα σύνολα να ενημερωθούν "και να ασκήσουν πιέσεις" για την αποτροπή, όπως αναφέρουν, "μιας σοβαρής περιβαλλοντικής καταστροφής σε μία από τις σημαντικότερες φυσικές περιοχές της Κύπρου".