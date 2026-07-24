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Στο μικροσκόπιο της ΕΠΑ η εξαγορά της ασφαλιστικής Altius Insurance

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της Altius Insurance Ltd από την Alpha International Holdings Single Member S.A.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της Altius Insurance Ltd από την Alpha International Holdings Single Member S.A.

Αρχές Ιουλίου ανακοινώθηκε ότι η Alpha Bank ολοκλήρωσε την εξαγορά της Altius Insurance Ltd., τον αποκλειστικό συνεργάτη της Alpha Bank Κύπρου στο bancassurance επί 11 χρόνια.

Η Alpha International Holdings Single Member S.A. είναι 100% θυγατρική της Alpha Bank S.A, μητρική εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank. Η Alpha International Holdings Single Member S.A. δραστηριοποιείται ως εταιρεία συμμετοχών (holding company) του Ομίλου Alpha Bank μέσω της οποίας διακρατούνται κυρίως οι διεθνείς δραστηριότητες και θυγατρικές του Ομίλου Alpha Bank εκτός Ελλάδας. Σκοπός της Alpha International Holdings Single Member S.A είναι η ίδρυση ή η συμμετοχή σε οντότητες του χρηματοοικονομικού τομέα, είτε ημεδαπές είτε αλλοδαπές, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Η Altius Insurance Ltd είναι εταιρία περιορισμένης ευθύνης με έδρα τη Λευκωσία. Η Altius Insurance Ltd δραστηριοποιείται στον τομέα των ασφαλίσεων, καλύπτοντας όλο το φάσμα των ασφαλιστικών κλάδων δηλαδή ασφαλίσεις ζωής, ασφαλίσεις κλάδων γενικής φύσεως και ασφαλίσεις υγείας.

 

Tags

Alpha BankΑΣΦΑΛΕΙΑΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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