ΣΤΕΚ: Ανεπίτρεπτες οι διακοπές ηλεκτροδότησης σε σύγχρονο τουριστικό προορισμό

Την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκειά του για τις διακοπές ηλεκτροδότησης που σημειώθηκαν την Τετάρτη εξέφρασε ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που δεν συνάδει με το προφίλ της Κύπρου ως σύγχρονου ευρωπαϊκού τουριστικού προορισμού.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΤΕΚ αναφέρει ότι οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκλήθηκαν λόγω της αδυναμίας του συστήματος να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση και επηρέασαν, μεταξύ άλλων, ξενοδοχειακές μονάδες, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία τους και επηρεάζοντας αρνητικά την εμπειρία των επισκεπτών.

Ο Σύνδεσμος χαρακτηρίζει την κατάσταση «ανεπίτρεπτη» για έναν τουριστικό προορισμό που επενδύει διαχρονικά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιδιώκει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του στις διεθνείς αγορές.

Πηγή: ΚΥΠΕ