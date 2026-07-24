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Δήμος Πάφου: Εξασφάλισε εξοπλισμό €1,6 εκατ. με 100% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Ο Δήμος Πάφου ενισχύει σημαντικά τον στόλο και τις υποδομές του για τη διαχείριση αποβλήτων, εξασφαλίζοντας σύγχρονο εξοπλισμό συνολικής αξίας άνω του €1,6 εκατομμυρίου, ο οποίος χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκούς πόρους.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027» και της δράσης του Τμήματος Περιβάλλοντος «Μείωση στερεών δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και συναφών χώρων παραγωγής αποβλήτων στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου», ο Δήμος παρέλαβε σήμερα, 24 Ιουλίου, ένα νέο σύγχρονο φορτηγό 8x4.

 Η παραλαβή του οχήματος αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την αναβάθμιση του εξοπλισμού καθαριότητας του Δήμου, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας προς όφελος των δημοτών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και, μέσα από τις συντονισμένες ενέργειες των υπηρεσιών του Δήμου Πάφου, εξασφαλίστηκε η έγκριση για την προμήθεια εξοπλισμού συνολικής αξίας άνω των €1,6 εκατ., με 100% χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους.

Ο Δήμος εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Υγειονομική Υπηρεσία για τη συνεχή προσπάθεια, τον αποτελεσματικό συντονισμό και την καθοριστική συμβολή της στην επιτυχή εξασφάλιση και υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τις υπηρεσίες καθαριότητας και την περιβαλλοντική διαχείριση της πόλης.

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