Μαδρίτη: Πάνω από 19.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω των χειρότερων πυρκαγιών στην ιστορία της περιοχής

Τουλάχιστον 19.000 άνθρωποι στην περιοχή της Μαδρίτης έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους ή έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω των πυρκαγιών που είναι οι χειρότερες στην ιστορία της περιοχής, δήλωσε την Παρασκευή η περιφερειακή Πρόεδρος Ιζαμπέλ Ντίαζ Αγιούσο.

Οι πυρκαγιές στην πυκνοκατοικημένη περιοχή γύρω από την ισπανική πρωτεύουσα έχουν κάψει περίπου 6.000 εκτάρια (15.000 στρέμματα), δήλωσε η Αγιούσο. Χαρακτήρισε την κατάσταση καταστροφική καθώς στη Μαδρίτη υπάρχει ψηλή συγκέντρωση κατοικιών και ανθρώπων.

Περίπου 100 άνθρωποι έχουν λάβει θεραπεία για ήπια περιστατικά, κυρίως εισπνοή καπνού και τουλάχιστον 43 σπίτια έχουν καταστραφεί, δήλωσε η Αγιούσο.

«Η κατάσταση είναι εντελώς ασυνήθιστη και καταστροφική», είπε, προσθέτοντας ότι η προτεραιότητα είναι «να σωθούν ζωές».

Πηγή: ΚΥΠΕ