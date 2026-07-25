ΚΣΕΔ: Έστειλαν ελικόπτερο για λουόμενο στη Χλώρακα

Άμεση κινητοποίηση των αρχών σημειώθηκε το πρωί στην παραλιακή περιοχή της Χλώρακας, όταν λουόμενος κινδύνευσε να πνιγεί, αφού παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και τα επιφανειακά κύματα που επικρατούσαν στη φουρτουνιασμένη θάλασσα της Πάφου.

Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης σύμφωνα με πληροφορίες του "Π"ενεργοποίησε άμεσα το σχέδιο αντιμετώπισης του περιστατικού, αποστέλλοντας στην περιοχή ελικόπτερο της Αστυνομίας.

Παράλληλα, ναυαγοσώστες έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να ανασύρουν τον λουόμενο με ασφάλεια στην ακτή, σώζοντάς του τη ζωή. Ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του.

Οι αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και έντονος κυματισμός, ακολουθώντας πάντοτε τις οδηγίες των ναυαγοσωστών.