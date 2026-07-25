Ορατή σε όλη την Ευρώπη η έκλειψη ηλίου του Αυγούστου - Πρώτη φορά από το 2006 στη Γηραιά Ήπειρο

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα της φύσης θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη και τον βόρειο Ατλαντικό στις 12 Αυγούστου, όταν η ολική έκλειψη ηλίου θα μετατρέψει για λίγα λεπτά την ημέρα σε νύχτα.

Η ζώνη ολικότητας, δηλαδή η περιοχή όπου ο Ήλιος θα καλυφθεί πλήρως από τη Σελήνη, θα περάσει πάνω από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και μια μικρή περιοχή της βορειοανατολικής Πορτογαλίας. Σε πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες οι κάτοικοι θα μπορέσουν να παρατηρήσουν μια μερική ηλιακή έκλειψη.

Η Γηραιά Ήπειρος θα βιώσει ξανά ένα τέτοιο σπάνιο φαινόμενο για πρώτη φορά από το 2006. Κατά τη διάρκεια μιας ολικής έκλειψης ηλίου, η Σελήνη ευθυγραμμίζεται ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, καλύπτοντας το φωτεινό του δίσκο και αποκαλύπτοντας την εντυπωσιακή εξωτερική ατμόσφαιρά του, το ηλιακό στέμμα.

Η καθηγήτρια και Διευθύντρια Επιστημών της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, Κάρολ Μούντελ, χαρακτήρισε την ολική έκλειψη ηλίου ως μια μοναδική στιγμή που ενώνει εκατομμύρια ανθρώπους μέσα από τον θαυμασμό και την περιέργεια για το Σύμπαν.

Όπως ανέφερε, τέτοια φαινόμενα υπενθυμίζουν τη διαχρονική ανθρώπινη ανάγκη για εξερεύνηση και κατανόηση του κόσμου γύρω μας, ενώ παράλληλα δίνουν την ευκαιρία στην επιστήμη και την τεχνολογία του διαστήματος να έρθουν πιο κοντά στην κοινωνία.

Η ESA αξιοποιεί αντίστοιχες στιγμές για να εμπνεύσει τις νεότερες γενιές και να αναδείξει τη σημασία των διαστημικών αποστολών που μελετούν τον Ήλιο και την επίδρασή του στον πλανήτη μας.

Απαραίτητη η προστασία των ματιών

Οι ειδικοί προειδοποιούν το κοινό να μην παρατηρήσει τον Ήλιο χωρίς την κατάλληλη προστασία, καθώς η άμεση θέαση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στα μάτια.

Τα απλά γυαλιά ηλίου δεν προσφέρουν την απαραίτητη προστασία για την παρακολούθηση μιας ηλιακής έκλειψης. Οι πολίτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν ειδικά, πιστοποιημένα γυαλιά έκλειψης που πληρούν τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και να τα φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια των φάσεων όπου ο Ήλιος δεν έχει καλυφθεί πλήρως.

Η μοναδική στιγμή κατά την οποία επιτρέπεται η παρατήρηση χωρίς προστατευτικά γυαλιά είναι η σύντομη φάση της ολικότητας, όταν η Σελήνη καλύπτει εντελώς τον Ήλιο. Μόλις αρχίσει να εμφανίζεται ξανά το ηλιακό φως, η προστασία πρέπει να επανέλθει αμέσως.