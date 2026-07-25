Terra Cypria: Ζητά άμεση παρέμβαση για τις εργασίες στην Τρόζενα και πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφόρηση

Το Terra Cypria καταγγέλλει ότι συνεχίζονται οι κατασκευαστικές εργασίες στον εγκαταλελειμμένο οικισμό της Τρόζενας, εντός της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000, χωρίς περιβαλλοντική έγκριση, πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής.

Παράλληλα, αναφέρει ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν έχει απαντήσει στα επανειλημμένα αιτήματα για παροχή περιβαλλοντικής πληροφόρησης. Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση,, από επιτόπια επίσκεψη στις 21 Ιουλίου 2026 διαπιστώθηκε ότι οι εργασίες συνεχίζονται τόσο εντός όσο και εκτός των τεμαχίων του προτεινόμενου έργου, σε περιοχή που εμπίπτει στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Χα-Ποτάμι».

Το Ίδρυμα υπενθυμίζει ότι ήδη από το 2025 είχε υποβληθεί μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για την ανοικοδόμηση των οικισμών Τρόζενα-Γεροβάσα και ότι, κατά την εξέτασή της το 2026, είχε διαπιστωθεί η παράνομη έναρξη χωματουργικών και οικοδομικών εργασιών. Παρά τις σχετικές επιστολές προς το Τμήμα Περιβάλλοντος, δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Με νέα επιστολή στις 22 Ιουλίου 2026, το Terra Cypria ζητά ενημέρωση για τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών, μεταξύ άλλων του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, καθώς και για την εφαρμογή της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Καταλήγοντας, καλεί τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν άμεσα τη νομοθεσία, να διασφαλίσουν την προστασία της περιοχής Natura 2000 και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των καταγγελλόμενων παραβάσεων.