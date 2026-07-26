«Temporary Forever»: Η σύγχρονη τέχνη συναντά το καλοκαίρι στην Πάφο,εγκαινιάστηκε η μεγάλη ομαδική έκθεση της Isnotgallery στο Almyra Hotel

Τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης σύγχρονης τέχνης «Temporary Forever» («Προσωρινά για Πάντα»), πραγματοποιήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην Κάτω Πάφο. Πρόκειται για μια συνδιοργάνωση της Isnotgallery Contemporary και του Almyra Hotel, σηματοδοτώντας για ακόμη μία χρονιά τη συνέχιση μιας συνεργασίας που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός και μετρά δέκα συνεχόμενα καλοκαίρια.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει ο Άντρος Ευσταθίου, ο οποίος, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, παρουσίασε τη φιλοσοφία και το σκεπτικό της φετινής διοργάνωσης, επισημαίνοντας ότι στην έκθεση συμμετέχουν 17 Κύπριοι και Έλληνες καλλιτέχνες από διαφορετικές γενιές, δημιουργώντας έναν γόνιμο διάλογο ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές, καλλιτεχνικές προσεγγίσεις και μέσα έκφρασης.

Ανάμεσα στους σημαντικούς δημιουργούς που συμμετέχουν βρίσκονται οι Κύπριοι καλλιτέχνες Στέλιος Βότσης και Σάββας Χριστοδουλίδης, καθώς και ο σπουδαίος Έλληνας ζωγράφος Αλέκος Φασιανός, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η φετινή συμμετοχή του αστέρα του Χόλιγουντ Τζέιμς Φράνκο, ο οποίος παρουσιάζει σειρά έργων του, προσδίδοντας διεθνή διάσταση στη διοργάνωση.

Όπως ανέφερε στον "Π" ο κ. Ευσταθίου, η έκθεση παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων εικαστικών εκφράσεων, περιλαμβάνοντας ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία και έργα μεικτών τεχνικών (mixed media), προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικές τεχνοτροπίες και μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό έως τις 6 Σεπτεμβρίου, με καθημερινή λειτουργία, δίνοντας σε κατοίκους και επισκέπτες της Πάφου την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη σύγχρονη τέχνη κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Αναπτύσσοντας το θεωρητικό υπόβαθρο της έκθεσης, ο Άντρος Ευσταθίου σημείωσε ότι το καλοκαίρι αποτελεί μια ιδανική μεταφορά για την ίδια την τέχνη. «Το καλοκαίρι δεν μένει, αλλά επιστρέφει.

Κάθε χρόνο έρχεται σαν να είναι η πρώτη φορά και φεύγει σαν να είναι η τελευταία. Αυτή η επανάληψη, το καλοκαίρι που γυρίζει πανομοιότυπο και ταυτόχρονα διαφορετικό, είναι ίσως η πιο ειλικρινής εικόνα για το ίδιο το έργο τέχνης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, κάθε έργο δημιουργείται μέσα σε μια συγκεκριμένη στιγμή και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, ωστόσο φιλοδοξεί να υπερβεί τα όρια του χρόνου, να παραμείνει ζωντανό στη μνήμη και να συνεχίσει να αποκτά νόημα πολύ μετά τη στιγμή της δημιουργίας του. «Το προσωρινό δεν είναι το αντίθετο του διαρκούς. Είναι ο μόνος τρόπος που γνωρίζουμε για να επιβεβαιώσουμε το δεύτερο», τόνισε, συνοψίζοντας τη βασική ιδέα της έκθεσης. Ο επιμελητής αναφέρθηκε επίσης στη δεκαετή συνεργασία της Isnotgallery με το Almyra Hotel, επισημαίνοντας ότι η διοργάνωση επιστρέφει κάθε καλοκαίρι με την ίδια συνέπεια που επιστρέφει και η ίδια η εποχή.

«Δέκα καλοκαίρια τέχνης σε έναν χώρο φτιαγμένο όχι για να μένεις, αλλά για να επιστρέφεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως η σχέση της τέχνης με τον χώρο και τον χρόνο αποτελεί βασικό στοιχείο της έκθεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κάθε έργο που παρουσιάζεται φέρει τη δική του εκδοχή αυτής της έντασης ανάμεσα στο εφήμερο και το διαχρονικό. Ορισμένα έργα έχουν δημιουργηθεί από υλικά που φθείρονται εύκολα με την πάροδο του χρόνου, ενώ άλλα στηρίζονται στη διαχρονικότητα του μετάλλου, της πέτρας ή της φωτογραφικής αποτύπωσης. Παράλληλα, υπάρχουν έργα που μοιάζουν να επιδιώκουν τη λήθη και άλλα που αντιστέκονται πεισματικά σε αυτήν. Κανένα όμως, όπως σημείωσε, δεν δίνει οριστική απάντηση στο ερώτημα της διάρκειας αντίθετα, όλα συμβάλλουν στη διαμόρφωση του προβληματισμού γύρω από αυτό.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα μηνύματα που επιδιώκει να μεταδώσει η έκθεση, ο κ. Ευσταθίου υπογράμμισε ότι στόχος της Isnotgallery είναι να μεταφέρει τη σύγχρονη τέχνη πέρα από τα στενά όρια της γκαλερί στη Λευκωσία και να δημιουργήσει νέες συνεργασίες σε ολόκληρη την Κύπρο. Όπως ανέφερε, η παρουσίαση της έκθεσης στην Πάφο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ώστε περισσότεροι πολίτες και επισκέπτες να γνωρίσουν επιλεγμένα έργα σύγχρονης τέχνης σε έναν διαφορετικό χώρο, έξω από το παραδοσιακό περιβάλλον μιας αίθουσας τέχνης.

Κλείνοντας, ο επιμελητής επεσήμανε ότι η έκθεση δεν επιχειρεί να διατηρήσει κάτι ζωντανό για πάντα, αλλά να σταθεί, έστω και για όσο διαρκεί ένα καλοκαίρι, στο σημείο όπου το εφήμερο και το διαρκές παύουν να αποτελούν αντίθετες έννοιες. Παράλληλα, κάλεσε το κοινό να εντάξει περισσότερο την τέχνη στην καθημερινότητά του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των νέων ανθρώπων και των οικογενειών.

Όπως σημείωσε, η επισκεψιμότητα σε εκθέσεις και χώρους πολιτισμού συμβάλλει ουσιαστικά στην εξοικείωση των νεότερων γενεών με τη σύγχρονη τέχνη, ενισχύοντας την αισθητική παιδεία και τη σχέση τους με τον πολιτισμό.

Η έκθεση «Temporary Forever» θα φιλοξενείται στο Almyra Hotel από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό καθημερινά.