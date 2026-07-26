Ιράν: Ο Τραμπ «δίνει λίγο χώρο στις συνομιλίες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις επιθέσεις κατά του Ιράν για να δώσει χώρο στην διπλωματία, δήλωσε ο αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Εθνη.

«Δίνει λίγο χώρο στις συνομιλίες», δήλωσε ο Μάικ Γουόλτς στην εκπομπή Fox News Sunday χωρίς να δώσει στοιχεία σχετικά με την φύση των συνομιλιών, έπειτα από την ανάπαυλα του σαββατοκύριακου στις εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Το Πεντάγωνο διέκοψε τους βομβαρδισμούς ιρανικών στόχων έπειτα από 13 νύκτες κλιμακούμενων πληγμάτων, ενώ το Ιράν σταμάτησε τις επιθέσεις κατά των γειτονικών χωρών του Ιράν στον Κόλπο.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ που ρωτήθηκε για την διακοπή δήλωσε χθες ότι «ο πρόεδρος υπήρξε πάντοτε ξεκάθαρος ότι προτιμά την διπλωματία, αλλά έχει δείξει στο Ιράν τι θα συμβεί αν δεν προσέλθει με σοβαρότητα στο τραπέζι».

ΑΠΕ-ΜΠΕ