ΕΟΑ Πάφου: «Οι προσλήψεις έγιναν με βάση τη νομοθεσία»

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Πάφου δίνει τη δική του απάντηση στα ερωτήματα που έχουν τεθεί τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, μετά τις συζητήσεις που αναπτύχθηκαν γύρω από την καθυστέρηση δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων και τον τρόπο αξιολόγησης υποψηφίων για συγκεκριμένες θέσεις.

Σε επίσημη τοποθέτησή του,ο Οργανισμός αναφέρει ότι όλες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του «Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 1998 (6(Ι)/1998)». Όπως επισημαίνει ο ΕΟΑ Πάφου, από την έναρξη της λειτουργίας του βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρή υποστελέχωση σε σειρά υπηρεσιών και τμημάτων, γεγονός που δημιουργούσε άμεσες λειτουργικές ανάγκες και απαιτούσε την ταχύτερη δυνατή στελέχωση κρίσιμων θέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες που παρέχει η ίδια η νομοθεσία στις περιπτώσεις όπου προβλεπόταν η διεξαγωγή αποκλειστικά προφορικής εξέτασης. Όπως αναφέρει, η επιλογή αυτή δεν έγινε εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών αλλά εντός των πλαισίων που καθορίζει ο νόμος, με στόχο την ταχύτερη ολοκλήρωση των προσλήψεων ώστε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες στελέχωσης.

Μάλιστα, ο ΕΟΑ Πάφου σημειώνει ότι την ίδια πρακτική ακολούθησαν και οι υπόλοιποι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης. Αναφορικά με την ενημέρωση των υποψηφίων, ο Οργανισμός αναφέρει ότι μετά την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώνονταν προσωπικά, μέσω επιστολής, για το κατά πόσο είχαν επιλεγεί ή όχι. Παράλληλα, επισημαίνει ότι στις περιπτώσεις γραπτών εξετάσεων τα αποτελέσματα δημοσιεύονταν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι διευκρινίσεις αυτές δίνονται μετά τα ερωτήματα που τέθηκαν σε σχέση με τη μη ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων ορισμένων διαδικασιών στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, για αριθμό θέσεων εργασίας οι διαδικασίες επιλογής φαίνεται να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν δημοσιοποιηθεί τα τελικά αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΑ Πάφου. Την ίδια ώρα, υπάρχουν πληροφορίες ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιτυχόντες έχουν ήδη αναλάβει καθήκοντα. Παράλληλα, αντικείμενο δημόσιου προβληματισμού αποτέλεσε και ο τρόπος αξιολόγησης για συγκεκριμένες θέσεις, μεταξύ των οποίων και θέσεις των μισθολογικών κλιμάκων Α9 και Α13.

Σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η επιλογή βασίστηκε σε προσωπική συνέντευξη, διαδικασία που, σύμφωνα με τον ΕΟΑ Πάφου, εφαρμόστηκε εκεί όπου αυτό προβλεπόταν από τη νομοθεσία. Ο ΕΟΑ Πάφου από την πλευρά του, επισημαίνει ότι όλες οι ενέργειές του έγιναν στη βάση των νομοθετικών προβλέψεων και με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, απορρίπτοντας τις απόψεις ότι υπήρξε παρέκκλιση από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις περαιτέρω διευκρινίσεις που ενδεχομένως θα δοθούν και από το Υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα.