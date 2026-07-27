Ξανά στην κυκλοφορία η Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου στα Κονιά, συνεχίζονται τα έργα χωρίς νέο κλείσιμο του δρόμου. Ο Δήμος Ιεροκηπίας ανακοίνωσε ότι από τις 23 Ιουλίου 2026 δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία το τμήμα της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, στην είσοδο των Κονιών, το οποίο παρέμενε προσωρινά κλειστό λόγω βελτιωτικών έργων.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο δήμαρχος Ιεροκηπίας, Νίκος Παλιός, διευκρίνισε ότι, παρότι το έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, η υλοποίηση των υπολειπόμενων εργασιών δεν θα απαιτήσει νέο κλείσιμο του δρόμου.

Ο κ. Παλιός αναγνώρισε ότι το έργο, το οποίο υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από τους Δήμους Πάφου και Ιεροκηπίας, προκάλεσε σημαντική ταλαιπωρία στους πολίτες, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τους κατοίκους για την υπομονή και την κατανόησή τους.

Όπως ανέφερε, η επαναλειτουργία του δρόμου διευκολύνει ήδη την καθημερινότητα των δημοτών, ενώ με την πλήρη ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η οδική ασφάλεια στην περιοχή.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι Δήμοι Ιεροκηπίας και Πάφου προωθούν τον σχεδιασμό ενός ακόμη σημαντικού οδικού έργου, που αφορά τη σύνδεση των Κονιών με τον Αναβαργό, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι ο Δήμος Ιεροκηπίας συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση έργων υποδομής που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.