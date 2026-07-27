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Θα συμβάλλει καλόπιστα για ένα καρποφόρο αποτέλεσμα, είπε ο Έρχιουρμαν μετά την συνάντηση με Ολγκίν
| Πολιτική

Θα συμβάλλει καλόπιστα για ένα καρποφόρο αποτέλεσμα, είπε ο Έρχιουρμαν μετά την συνάντηση με Ολγκίν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Έρχιουρμαν πρόσθεσε ότι όπως δήλωσε και χθες, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επίσκεψη του ΓΓ των ΗΕ είχε συνάντηση με την Προσωπική του Απεσταλμένη, Μαρία Άγκελα Ολγκίν την οποία χαρακτήρισε παραγωγική

Θα συνεχίσει να συμβάλλει καλόπιστα στις προσπάθειες του ΓΓ του ΟΗΕ ώστε οι συναντήσεις την Τρίτη και της Τετάρτη να είναι καρποφόρες, ανέφερε ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν σε ανάρτησή του μετά την συνάντηση με την κ. Ολγκίν νωρίτερα τη Δευτέρα.

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Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Έρχιουρμαν πρόσθεσε ότι όπως δήλωσε και χθες, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επίσκεψη του ΓΓ των ΗΕ είχε συνάντηση με την Προσωπική του Απεσταλμένη, Μαρία Άγκελα Ολγκίν την οποία χαρακτήρισε παραγωγική. «Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε καλή πρόθεση στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα, ώστε οι συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο και μεθαύριο να είναι παραγωγικές», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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