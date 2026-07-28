Ξεκινούν τον Σεπτέμβριο οι εργασίες αποκατάστασης του ποδηλατόδρομου στη Λεωφόρο Θεάς Αφροδίτης στη Γεροσκήπου Ο Δήμος Ιεροκηπίας προχωρά στην αποκατάσταση του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου της Λεωφόρου Θεάς Αφροδίτης στη Γεροσκήπου, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία ANC Waterproofing Industries Ltd.

Η συμφωνία υπεγράφη στις 27 Ιουλίου 2026 από τον Δήμαρχο Ιεροκηπίας, Νίκο Παλιό, και τον Ρογήρο Αναστάση, εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για την αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών στην τουριστική περιοχή της Γεροσκήπου, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του ποδηλατόδρομου.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €108.452,50 πλέον ΦΠΑ, ενώ οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και να ολοκληρωθούν εντός δύο μηνών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο ποδηλατόδρομος της Λεωφόρου Θεάς Αφροδίτης αναμένεται να προσφέρει ασφαλέστερες και καλύτερες συνθήκες μετακίνησης τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της περιοχής, ενισχύοντας παράλληλα τις ήπιες μορφές μετακίνησης και την εικόνα της τουριστικής ζώνης της Γεροσκήπου.