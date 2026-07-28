Στο «κόκκινο» ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλη την Κύπρο

Σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού» αναβάθμισε σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, τον κίνδυνο έκρηξης δασικών πυρκαγιών το Τμήμα Δασών, προειδοποιώντας για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες σε όλες τις δασικές περιοχές του νησιού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, ο κίνδυνος πυρκαγιάς, που βρισκόταν προηγουμένως στο επίπεδο «Εξαιρετικά Μεγάλος», αυξήθηκε περαιτέρω και πλέον βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας.

Μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες από το Πεδίο Βολής του Καλού Χωριού και επεκτάθηκε στις κοινότητες Αγίας Άννας και Ψευδά, οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς το κοινό να επιδείξει τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφεύγει οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς.

Το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει ότι σε συνθήκες κόκκινου συναγερμού ακόμη και η παραμικρή εστία φωτιάς μπορεί να εξαπλωθεί ταχύτατα και να εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτη δασική πυρκαγιά.