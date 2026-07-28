Κυπριακές & Ελληνικές μετοχές τώρα διαθέσιμες στο Wealthyhood x BoC

Το Wealthyhood x BoC φέρνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών σε μία σύγχρονη εφαρμογή. Οι χρήστες μπορούν πλέον να επενδύουν σε κυπριακές και ελληνικές μετοχές από μόλις €1, με τις χαμηλότερες προμήθειες της αγοράς.

Το Wealthyhood x BoC ανοίγει και επίσημα τη διάθεση ελληνικών και κυπριακών μετοχών στην εφαρμογή, βάζοντας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens) στο επίκεντρο για τους ιδιώτες επενδυτές σε Κύπρο και Ελλάδα.

Πλέον, κάθε επενδυτής στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη μπορεί να επενδύσει στις εταιρείες που γνωρίζει, εμπιστεύεται και χρησιμοποιεί καθημερινά, από τους μεγαλύτερους εγχώριους ομίλους και τις συστημικές τράπεζες, μέχρι τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, απευθείας από το κινητό του, ξεκινώντας από μόλις €1, με τις χαμηλότερες χρεώσεις στην αγορά.

Αλλάζοντας τους κανόνες στο Κυπριακό & Ελληνικό Χρηματιστήριο

Μέχρι σήμερα, η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στις εγχώριες αγορές συνοδευόταν από υψηλά ελάχιστα ποσά εισόδου, περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες και ανεξήγητα υψηλές χρεώσεις και προμήθειες που επέβαλλαν οι παραδοσιακοί brokers. Το Wealthyhood x BoC αλλάζει το σκηνικό, συνδυάζοντας την τεχνολογία των fractional shares με ένα μοντέλο μηδενικών χρεώσεων χρηματιστηρίου.

Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης, Co-Founder & CEO της Wealthyhood

«Για χρόνια, το να επενδύσει κανείς στις κορυφαίες ελληνικές και κυπριακές εταιρείες φάνταζε αδικαιολόγητα ακριβό και περίπλοκο. Ο μέσος επενδυτής χρειαζόταν αρκετά χρήματα για να ξεκινήσει, με τις υπερβολικά υψηλές προμήθειες και επιμέρους χρεώσεις να δημιουργούν ένα τεχνητό τείχος ανάμεσα στους πολίτες και την εγχώρια οικονομία.

Το Wealthyhood x BoC εκδημοκρατίζει τις επενδύσεις, και η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και του Euronext Athens με εύκολη πρόσβαση, διαφάνεια και τις χαμηλότερες χρεώσεις με διαφορά είναι για εμάς ένα σημαντικό ορόσημο. Ο επενδυτής του Wealthyhood x BoC μπορεί πλέον να επενδύσει στις εταιρείες που χρησιμοποιεί καθημερινά, από μόλις €1 και με τη λειτουργία του Smart Execution να εξαλείψει τις χρεώσεις χρηματιστηρίου.

Ήταν κάτι που μας ζητούσαν επίμονα οι χρήστες μας και είμαστε ενθουσιασμένοι που το κάνουμε πράξη μέσα από τη συνεργασία μας με την Τράπεζα Κύπρου! Οι Κύπριοι και οι Έλληνες έχουν πλέον τον πιο απλό και εύκολο τρόπο να επενδύσουν στις εταιρείες που αγαπούν!»

Κωνσταντίνος Φαλιάγκας, Co-Founder & CTO της Wealthyhood

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πλέον δίνουμε τη δυνατότητα μέσω του Wealthyhood x BoC app, οι χρήστες να τις εντάξουν τις κυπριακές και ελληνικές εταιρείες στο portfolio τους με τα χαμηλότερα fees και δυνατότητα fractional investing.»

Χρήστος Μ. Ιωάννου – Επικεφαλής BoC Private & Affluent Banking

«Η έναρξη διαπραγμάτευσης ελληνικών και κυπριακών μετοχών μέσω της πλατφόρμας Wealthyhood x BoC, με την προσθήκη των αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (CSE), αποτελεί σημαντική εξέλιξη στη στρατηγική συνεργασία της Τράπεζας Κύπρου και της Wealthyhood. Είμαστε βέβαιοι ότι οι πελάτες της Τράπεζας αλλά και οποιοσδήποτε πελάτης θα αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοποριακή δυνατότητα, η οποία καθιστά διαθέσιμες τις αγορές του ATHEX και του CSE αναμεσά σε μεγάλες διεθνές αγορές, μέσω μιας ψηφιακής επενδυτικής πλατφόρμας, προσφέροντάς τους περισσότερες επενδυτικές επιλογές.»

Οι νέες δυνατότητες και το "Game Changer"

- Επενδύσεις σε κυπριακές και ελληνικές μετοχές από μόλις €1: Δε χρειάζονται πλέον εκατοντάδες ευρώ για την αγορά μετοχών υψηλής αξίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή το Χρηματιστήριο Αθηνών. Χάρη στις κλασματικές μετοχές, ο καθένας μπορεί να αποκτήσει μερίδιο στις κορυφαίες εγχώριες εταιρείες ξεκινώντας από μόλις €1.

- Μηδενικές χρεώσεις χρηματιστηρίου μέσω Smart Execution: Με τη λειτουργία του Wealthyhood Smart Execution, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να εκτελέσουν τις εντολές τους στις 15:00 κάθε εργάσιμη ημέρα και το Wealthyhood x BoC απορροφά το 100% των χρεώσεων χρηματιστηρίου.

- Οι χαμηλότερες προμήθειες στην αγορά: Το Wealthyhood x BoC προσφέρει με διαφορά τις χαμηλότερες χρεώσεις της αγοράς για ελληνικές και κυπριακές μετοχές, τηρώντας την απόλυτη διαφάνεια.

- Ειδικά Stock Collections ανά χώρα και θεματική: Η ανακάλυψη επενδυτικών ευκαιριών γίνεται πιο απλή από ποτέ. Οι χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν συλλογές μετοχών (Stock Collections) για την Κύπρο, την Ελλάδα ή άλλες χώρες, καθώς και θεματικές ενότητες όπως οι μερισματικές μετοχές, η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία και πολλά άλλα.

Σχετικά με το Wealthyhood x BoC

Το Wealthyhood x BoC είναι η επενδυτική εφαρμογή που ενδυναμώνει τη νέα γενιά επενδυτών να μάθει, να επενδύσει και να χτίσει το οικονομικό της μέλλον με αυτοπεποίθηση, ανεξαρτήτως επιπέδου γνώσεων, εμπειρίας ή διαθέσιμων χρημάτων. Η εφαρμογή του Wealthyhood x BoC συνδυάζει έξυπνους αυτοματισμούς, ένα δυναμικό οικοσύστημα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, επενδύσεις χωρίς προμήθειες σε πάνω από 5.000 μετοχές και ETFs και αυστηρότατες πολιτικές προστασίας και ασφάλειας, καθιστώντας τις επενδύσεις απλές, προσβάσιμες και διαφανείς μέσα από ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον.

Με παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, η Wealthyhood έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 30.000 χρήστες σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα σε λίγους μόλις μήνες από την επίσημη κυκλοφορία της εφαρμογής.

Σημείωση:

Κάθε επένδυση εμπεριέχει ρίσκο. Η αξία των επενδύσεων σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί. Η Wealthyhood δεν παρέχει επενδυτικές, χρηματοοικονομικές, νομικές, φορολογικές ή λογιστικές συμβουλές. Συμβουλευτείτε τους Όρους & Προϋποθέσεις μας πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Η Wealthyhood Europe ΑΕΠΕΥ είναι αδειοδοτημένη και εποπτεύεται ως εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) με αριθμό άδειας 3/1014.

Οι επενδυτικές υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά από τη Wealthyhood Europe ΑΕΠΕΥ. Η Τράπεζα Κύπρου δεν παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες ή συμβουλές και δε φέρει καμία ευθύνη για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τη Wealthyhood.