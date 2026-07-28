ΕΝΙ και Total άναψαν το «πράσινο φως» για τον Κρόνο

Η ΕΝΙ και η Total Energies ανακοίνωσαν την τελική επενδυτική απόφαση (Final Investment Decision – FID) για την ανάπτυξη του κοιτάσματος «Κρόνος» στο Τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ. Πρόκειται για το πρώτο κυπριακό κοίτασμα που περνά οριστικά από το στάδιο των ανακαλύψεων στην εμπορική ανάπτυξη, με στόχο την έναρξη παραγωγής το 2028 και την τροφοδοσία κυρίως των ευρωπαϊκών αγορών με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eni, Claudio Descalzi, σχολίασε: «Η πρωτοβουλία ταχείας υλοποίησης του Cronos αποτελεί ένα συγκεκριμένο ορόσημο για την καθιέρωση της Κύπρου ως ευρωπαϊκού παραγωγού και εξαγωγέα φυσικού αερίου και ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία ενός περιφερειακού κόμβου φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή υδρογονανθράκων της Αιγύπτου. Αποτελεί, επιπλέον, ένα παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας και μια συγκεκριμένη συμβολή στη διαφοροποίηση και την ασφάλεια του εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο».

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε αυτό το νέο έργο μαζί με την Eni, με την υποστήριξη των κυπριακών και αιγυπτιακών κυβερνήσεων. Ως το πρώτο έργο αξιοποίησης φυσικού αερίου στην Κύπρο, το Κρόνος θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός νέου περιφερειακού κόμβου φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας τις υποδομές της Αιγύπτου. Αυτή η νέα διαδρομή μεταφοράς φυσικού αερίου στη Μεσόγειο θα συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού της με ΥΦΑ», δήλωσε ο Patrick Pouyanné, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της TotalEnergies. «Αξιοποιώντας τις υπάρχουσες δυνατότητες επεξεργασίας φυσικού αερίου, το έργο αυτό συνάδει με τη στρατηγική μας να δίνουμε προτεραιότητα σε έργα χαμηλού κόστους και χαμηλών εκπομπών. Το Cronos θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ΥΦΑ της TotalEnergies, το οποίο αναμένεται να φτάσει τα 60 Mtpa έως το 2030.»

Η TotalEnergies δραστηριοποιείται επίσης στην Κύπρο στα υπεράκτια τεμάχια 11 (50%, διαχειριστής), 7 (50%, διαχειριστής) και 8 (40%).





Το κοίτασμα

Το έργο αφορά το κοίτασμα «Κρόνος», στο Τεμάχιο 6 της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, όπου η ΕΝΙ είναι διαχειριστής σε συνεργασία με τη TotalEnergies. Σύμφωνα με την εταιρεία, το κοίτασμα διαθέτει περισσότερα από 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (3 Tcf) φυσικού αερίου, ενώ η παραγωγή προβλέπεται να φθάσει σε επίπεδα περίπου 500 εκατ. κυβικών ποδιών φυσικού αερίου ημερησίως.

Το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του κοιτάσματος Zohr στην Αίγυπτο, όπου θα υποβάλλεται σε επεξεργασία και στη συνέχεια θα υγροποιείται στις εγκαταστάσεις LNG της Damietta για εξαγωγή στις διεθνείς αγορές, με βασικό προορισμό την Ευρώπη. Η επιλογή αξιοποίησης των υφιστάμενων αιγυπτιακών υποδομών μειώνει το κόστος ανάπτυξης και επιταχύνει την εμπορική αξιοποίηση του κοιτάσματος.

Η ανακοίνωση της FID αποτελεί την επίσημη επιβεβαίωση μιας εξέλιξης που αναμενόταν τις τελευταίες ημέρες, καθώς τόσο η ΕΝΙ όσο και η TotalEnergies είχαν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία και προχωρούσαν στις τελικές εγκρίσεις για το έργο.

Ιστορικό ορόσημο

Ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός χαρακτήρισε ιστορικό ορόσημο για την Κυπριακή Δημοκρατία την ανακοίνωση για τη λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης από την κοινοπραξία Eni και TotalEnergies για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος», στο Τεμάχιο 6 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.